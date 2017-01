Peña Nieto visitará a víctimas del tiroteo en colegio de Monterrey

Un día después de la tragedia, en la cual un alumno de secundaria del Colegio Americano del Noreste de Monterrey Nuevo León, hirió a su profesora y tres compañeros más; el presidente Enrique Peña Nieto visitará a las víctimas.

El arribo del mandatario estaría planeado para la tarde de este jueves y se trasladaría directo a los hospitales en donde convalecen las víctimas del atentado. Según el diario ABC lo acompaña José Narro Robles, Secretario de Salud Federal.

Las heridos se encuentran en dos hospitales de Monterrey, uno privado y otro del Sector Salud. Ambos muy cercanos uno del otro.

Hasta el momento solo se tiene previsto que el titular del ejecutivo se ponga al tanto de la salud de los infantes heridos y de la maestra, esto en voz de los propios médicos.

Recordemos que la tarde de ayer Aldo Fasci Zuazua, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León, informó que todas las víctimas presentaban tiros en la cabeza y su estado de salud era delicado. Durante la mañana de este jueves el gobierno de Nuevo León, ofreció un nuevo informe en donde se volvió a calificar a los heridos como graves.

Aún no se sabe si el mandatario se reunirá con el Gobernador de Nuevo León para tratar algún tema relacionado al los hechos o, si se dará una conferencia de prensa.

A través de su cuenta de Instagram Peña Nieto también mandó un sentido mensaje a las víctimas de este ataque:

“Mi solidaridad a los alumnos de la maestra Cecilia y sus familiares. Como padre de familia, me uno al dolor, a la pena y a la tristeza que sienten. Sé que no hay palabras que les puedan traer alivio. Pero quiero decirles, que los mexicanos los acompañamos en esta tragedia tan grande. Nuestros pensamientos y oraciones están por la salud y recuperación de los menores y su profesora. Igualmente, lo están con los familiares del joven que falleció. Lo acontecido en Monterrey, es un suceso que conmueve a todas las familias mexicanas, porque no hay pena más grande que ver sufrir a nuestros hijos. Son hechos que resultan incomprensibles, que sacuden nuestros corazones y nos obligan a reflexionar. Y es que, lo que pase en nuestros salones de clase, no sólo es un tema que involucre a directivos y a maestros; es una preocupación de todas y todos nosotros. Está en nuestras manos, en lo que juntos podemos hacer, el lograr que nuestros hijos se desarrollen plenamente, en un ambiente de tranquilidad y armonía. Trabajemos unidos, a partir de nuestros valores familiares, para que una tragedia así, no se vuelva a repetir”.