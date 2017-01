Gobernadores firman modelo ciudadano contra la corrupción policial

Los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Hidalgo y Morelos firmaron un memorándum de entendimiento con la organización Causa Común para implementar el modelo ciudadano de combate a la corrupción policial.

La presidenta de Causa Común, María Elena Morera, advirtió que la corrupción policial en México produce pérdidas de hasta 9% del Producto Interno Bruto (PIB), de ahí la necesidad de capacitar más a los elementos para que realicen un trabajo más profesional.

Durante la inauguración del Foro Anticorrupción Policial, urgió a rescatar las instituciones policiales de vaivenes políticos y sanearlas, pues esta problemática es uno de los principales obstáculos para recuperar la seguridad.

Ante los mandatarios de las cinco entidades que suscribieron el memorándum, dijo que los policías corruptos deciden obtener ventaja fácil y cómoda, dejando de cumplir con su función y comprometiendo la vigencia del Estado de derecho.

Detalló que el modelo ciudadano propone institucionalizar mecanismos eficaces de combate a la corrupción, fomentar la denuncia, investigación, sanción, supervisión y evaluación a oficiales, con el fin de prevenir conductas indebidas de los uniformados contra ciudadanos.

Morera dijo que en la construcción del modelo –auspiciado mediante el Fondo Prosperidad del Reino Unido– se detectaron los problemas que enfrentan las instituciones policiales de los estados, tales como falta de procesos homologados de sanción a conductas indebidas.

También se observó que en las investigaciones y sanciones a policías aún existe discrecionalidad de los mandos, e incluso de las autoridades de las instituciones de seguridad; no se generan prácticas institucionales para superar las fallas, y se reportan faltas al debido proceso y la presunción de inocencia de los policías, entre otros aspectos.

En su oportunidad, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera dijo que el reto es construir policía porque no se hizo durante mucho tiempo y lo que toca ahora es crear cuerpos agrupados en la estrategia de mando único.

“La muestra está en que todavía hay alrededor de 400 municipios que no tienen policía, de ahí pasas a los municipios que tienen, pero no tienen capacitación; y los que tienen capacitación no tienen armamento, y los que tienen armamento y capacitación carecen de recursos económicos”, comentó.