¿Necesitas sacar dinero de otro banco? Conoce cuáles son las comisiones más altas

El inminente miedo de quedarte sin efectivo empeora cuando ningún cajero de tu banco está cerca. Al no tener opción, no queda más que usar los servicios de otro banco, el cual esperes no cobre demasiado.

Por esta razón, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) hizo un análisis sobre las comisiones que cobran los cajeros automáticos por retiro de efectivo y consulta de saldo de tu tarjeta de débito, cuando no eres cliente.

Por ejemplo, si requieres retirar efectivo en un cajero automático ubicado en una sucursal bancaria, la comisión puede ir desde 8.62 pesos en el caso de Bansi, hasta 30 pesos en el caso de Intercam Banco.

Ahora bien, si lo que requieres es consultar tu saldo la comisión puede variar desde 3.25 pesos en el caso de CIBANCO, hasta 12 pesos en el de Santander.

Fuente: Elaborado por CONDUSEF con información del Banco de México y páginas electrónicas de las instituciones financieras al 26 de Julio de 2017 /Las comisiones no incluyen IVA.

Cabe señalar que la comisión puede variar dependiendo del giro comercial y la ubicación de los cajeros automáticos, como es el caso de los instalados en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras, que generalmente cobran una comisión mayor que los situados en sucursales bancarias u hospitales.

Al utilizar un banco del cual no eres cliente, éste siempre debe notificarte el cobro por disponer efectivo o consultar tu saldo antes de realizar la operación.

Ubica las sucursal más cercana de tu banco y si no es así, compara las comisiones para que no te quedes sin efectivo.

Recomendaciones para el uso de cajeros en vacaciones

Es común que durante las primeras semanas de vacaciones aumenten los fraudes a tarjetahabientes al usar cualquier cajero automático, reportó la Condusef.

La gente gasta más dinero cuando sale de vacaciones y con ello dispone de una mayor cantidad de efectivo, es decir, acude con más frecuencia al cajero.

Para que no seas víctima de robo o clonación de tu tarjeta, aquí las mejores recomendaciones:

Programa tus necesidades de efectivo y retira la cantidad adecuada, no gastes más de la cuenta.

Verifica que no existan elementos ajenos o extraños, instalados en la ranura lectora de la tarjeta.

Cubre el teclado con tu mano al digitar tu Número de Identificación Personal (NIP).

No aceptes ayuda de extraños para realizar tus operaciones, recuerda que pueden hacer uso de tácticas para despojarte de tu tarjeta y NIP.

Evita visitar cajeros (ATM) ubicados en lugares oscuros y poco concurridos, sobre todo por la noche.

De preferencia utiliza aquellos localizados en sucursales bancarias de tu banco emisor, para evitar pagar comisiones.

Guarda tus recibos, ya que con ellos podrás verificar las operaciones que aparezcan en tu estado de cuenta y detectar cualquier anomalía a tiempo.

