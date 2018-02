El ‘boom’ inmobiliario complicó mucho las cosas en BJ: Santiago Taboada

Santiago Taboada, diputado federal y ex constituyente, se alista para contender en Benito Juárez donde reconoce que el ‘boom’ inmobiliario ha complicado la convivencia de los colonos.

Al hacer un balance sobre los problemas que enfrenta la demarcación, que por por primera será una alcaldía junto con las otras 15 que conforman la Ciudad de Mexico, el aspirante por la coalición PAN-PRD-MC, dijo que es momento de tomar en cuenta a los habitantes.

El diputado federal y ex constituyente dijo a Publimetro que el modelo de alcaldía ayudará a generar una responsabilidad política a cada una de ellas.

Como ex constituyente, ¿cuál es el diagnóstico que tienes de la Benito Juarez a meses de convertirse en alcaldía?

–Me parece que el modelo como tal de jefe delegacional está agotado, no hay contrapesos y las diferentes fuerzas de oposición no tienen voz y creo que hoy en día necesitamos que estos modelos puedan ser muchos más efectivos, más cercanos y por supuesto, que tengan una representatividad de las diferentes visiones que existan en las demarcaciones.

Yo quería pasar como un diputado constituyente que aportará a esa transformación del ‘no me toca, al yo sí puedo’. Pasa por un tema de replanteamiento de facultades. Por ejemplo, la participación en la cadena de mando en materia de seguridad pública.

Me acuerdo muy bien cuando en estos plantones de (Paseo de la) Reforma de los maestros y muchos policías de Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan prácticamente eran asignados al resguardo de ese plantón, pero descuidaban el trabajo por el cual habían sido contratados. Y ahí no tenía la oportunidad el jefe delegacional de decir oigan estoy teniendo un problema real en mi demarcación de seguridad.

"Creo que también la gente ya está cansada de que toda la bolita de todas las responsabilidades públicas recaigan más sobre la autoridad, por eso creo que (la alcaldía) es un modelo más moderno, de equilibrios necesarios, pero también es un modelo d responsabilidad política", expreso.

¿Entonces con las alcaldías ahora si habrá esta toma de decisiones?

—Las alcaldías van a tener un tramo de responsabilidad mucho más largo y más concreto. Por ejemplo en la toma de decisiones de un plan maestro en materia de desarrollo urbano, porque la alcaldía tendrá una opinión en este nuevo organismo el Instituto de Planeación. También va a tener voz en seguridad pública y movilidad.

Como aspirante de una coalición de tres partidos, ¿cómo vas a traducir esta responsabilidad política?

–Soy un convencido de que en la medida de que nos sentemos a dialogar y encontrar soluciones en conjunto vamos a tener una mejor respuesta y un mejor resultado para quienes aquí vivimos. Va a ser un modelo en el que si bien ganas, no ganas todo. Claro que tienes un peso particular y un ejercicio representativo tanto en órganos colegiados como en un congreso que te permita sacar adelante algunos temas, pero la gran apuesta de este modelo, así lo pensamos cuando estuvimos platicándolo en el Constituyente, era encontrar los consenso con las otras fuerzas políticas que le va a cambiar la vista a la ciudad porque vamos a dejar de ser este gobierno todo poderoso para empezar a ser gobiernos inmediatos mucho más fortalecidos que inclusive administrativamente no tengan la bota en el cuello del secretario de Finanzas.

Después del sismo cómo se debe reaccionar con respecto a las críticas en materia inmobiliaria, justo por el tema del ‘ya no me toca’?

–El planteamiento que se hizo en el año 2000 del Bando 2 se hizo sin hacer un estudio más a profundidad de lo que iba a pasar en 10 o 15 años, de cuáles iban a ser las necesidades de servicios públicos, en materia de movilidad. Hoy en día, después de 18 años venimos arrastrando esta problemática porque no ha habido un plan maestro de ciudad en materia de desarrollo urbano.

Los tramos de responsabilidad en materia de desarrollo urbano tienen quedar claros para evitar la problemática en la que vivimos de la corrupción. Hoy prácticamente le manifiestan a un jefe delegacional que van a construir, posteriormente todo el tramo que ten que ver con la verificación y con la supervisión lo hace otra autoridad y en un tramo final uso y la ocupación. Es urgente que la autoridad que reciba tenga que dar una vigilancia completa y que le pueda dar la facultad de tomar decisiones. Por eso también decía que no son son sólo responsabilidades públicas sino políticas.

¿Tienes un estimado de cuanto son las irregularidades en esta materia para planear cómo resolverlas?

–Hay que decirlo este ‘boom’ inmobiliario complicó mucho las cosas y generó muchísima obra irregular en el periodo de 2000 a 2006, posteriormente se fueron haciendo algunas modificaciones y prácticamente estos desarrollos irregulares cada vez han sido menores precisamente porque antes se utilizaba una figura que a mi me generó mucha investigación en la Asamblea Legislativa de estos usos de suelo por derechos adquiridos y en esa época donde el ‘boom’ no era solamente inmobiliario sino de (los predios) irregulares.

La nueva cara política de BJ

¿Cómo percibes a la comunidad después de 20 años con gobiernos panistas y que ahora tu vas en alianza con tres partidos?

–Nosotros no empezamos ayer este trabajo. En los particular llevo seis años como diputado local y federal y siempre ha sido mi convicción hacer trabajo política con las diferentes fuerzas. Hace ya tiempo hemos tenido un proceso como figuras de oposición en donde de una manera u otra hemos venido trabajando juntos. La figura de Frente nace como bien comentas como una ideología nacional y ha venido perneando. Hoy en día las mediciones son muy contundentes hacia el 1 de julio, no voy a hablar de quien encabece otro proyecto porque nos mi tema no está siquiera cerca no está de las mediciones.

