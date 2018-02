En ingeniería de CU los narcomenudistas prohiben sacar tu teléfono: estudiante

La problemática del narcomenudeo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelve a acaparar los reflectores tras la balacera registrada el pasado viernes en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria y que dejó como saldo a dos personas muertas.

La Universidad negó que en el incidente estuviera involucrada la comunidad estudiantil, por lo que se atribuyó a personas ajenas a la institución, presuntamente a grupos de narcomenudistas que operan en esa zona de CU.

Guillermo, estudiante de 27 años, dijo a Publimetro que frecuente compra marihuana a los vendedores que hay en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería, pero reconoció que es una acción insegura, pues ellos tienen tomado el control e incluso prohiben sacar teléfonos celulares.

“Es muy complejo porque yo soy consumidor. A mí me gusta tener ahí en CU, en mi facultad, a alguien que me conecte (consiga). Sé lo que implica querer conectar por la inseguridad que existe y porque es ilegal, pero al tenerlo ahí dentro donde no te pueden hacer nada los policías es bueno y te facilita el hecho de obtenerlo de manera rápida. No por eso voy a negar que es gente violenta, que le importa poco lo que pasa ahí, ya que a mí me ha tocado ver cómo se pelean”, expresó.

Guillermo refiere que también ha sabido de compañeros que fueron víctimas de robo.

“He visto y escuchado a personas que se quejan porque les han robado. La verdad es que no sé si por ser comprador nunca he recibido este tipo de violencia. Cuando no conozco a las personas y busco producto me han tratado mal, al cuestionarme quién soy y qué es lo que hago ahí”, alertó.

El estudiante abundó:

“Hay una parte en ingeniería donde no puedes sacar tu teléfono porque te prohiben utilizarlo los mismos vendedores”.

“No vende una sola persona, es decir, hay muchos que venden y eso es lo que lo hace peligroso. Me imagino que los que se murieron en Ciudad Universitaria eran ‘dealers’, a mí me ha tocado ver cómo se pelean entre ellos. Es más, en una ocasión escuché que habían baleado o macheteado, no recuerdo bien, a uno de ellos”, reveló.

El rector Enrique Graue reconoció que no han sido suficiente las medidas implantadas por la máxima casa de estudios para ahuyentar a los vendedores de droga y que aunque no se trata de violencia entre estudiantes, es preocupante porque sucede dentro de sus instalaciones.

