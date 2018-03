Marchan cientos de mujeres en la CDMX por la igualdad de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, cientos de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para reclamar justicia, seguridad e igualdad de oportunidades.

La marcha inició alrededor de las 16:00 horas del Ángel de la Independencia y se desplazó por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino.

Entre las pancartas se pueden leer reclamos al estado por la impunidad e incremento de los casos de violencia de género y feminicidios.

"¡Ni víctimas ni pasivas mujeres combativa. Tú me quieres virgen, tú me quieres santa ¿Sabes una cosa? Ya me tienes harta!", gritaban algunas de las manifestantes.

Asimismo, diferente colectivos feministas marcharon para hacer consciencia de la situación machista que enfrenta el país y pidieron igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Algunos colectivos llamaron a una huelga de mujeres para evidenciar la necesidad de la mujer en el trabajo y la vida diaria para salir a las calles a reclamar sus derechos.

"Muchas mujeres que asistirán dejarán sus actividades diarias (incluyendo su trabajo) para manifestarse por una causa importante. Ir a marchar no es una excusa para no ir a trabajar, a la escuela o realizar tus actividades cotidianas. Es un día para conmemorar el oscuro pasado que cubre a las mujeres en México y el cual exigimos cambiar", señaló el portal Malvestida como invitación a la marcha.

En México, cada día se comenten siete feminicidios y en algunos estados la cifra es tan alta que una homicidio doloso contra una mujer se comete cada día, según ONU Mujeres.

Esta marcha se suma a la ola de protestas alrededor del mundo para reclamar justicia social a la mujer, en algunas otras ciudades, el movimiento aglomeró a miles de mujeres en contra del acoso, el abuso y la inequidad.

