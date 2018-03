Video: Momento exacto del colapso de puente en Miami que dejó 6 muertos

Las autoridades de Florida confirmaron hoy que ha subido a seis la cifra de muertos tras el derrumbe de un puente peatonal recién instalado y todavía en construcción sobre la conocida Calle Ocho de Miami, Florida.

La Policía del condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida, confirmó en su cuenta de Twitter que ascendían a seis los muertos a consecuencia del hundimiento de un puente peatonal diseñado para conectar unos edificios de apartamentos de estudiantes con el campus principal de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

#UPDATE: We can confirm, 6 fatalities in the #FIUBridgeCollapse. #MDPD is still on scene and working in collaboration with several entities on the recovery efforts. Continue to follow us for official updates. pic.twitter.com/bxW8sXEPCs

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 16, 2018