¿Qué dicen las firmas de Meade, Anaya y AMLO?

Por: María Fernanda Centeno @grafocafe, colaboración especial

‘Son días decisivos para las elecciones de julio de 2018’. ‘¿Quien será el próximo Presidente?’ Son algunas frases que todos escuchamos estos días. Sin embargo, escuchamos tanto de los presidenciables que olvidamos que son personas que deben ser aptas y preparadas.

Hemos llegado al grado que al hablar de ellos parece que nos referimos a un producto y no a personas.

Por ello, hoy analicé sus firmas, para buscar al ser humano detrás de tanto spot: ¿cómo son realmente estas personas que aspiran a la Presidencia de la República?, ¿qué características tienen?, ¿cómo se sienten?, ¿cuál es su estado de ánimo?, ¿cuál es su temperamento?, ¿qué tanta verdad hay en lo que prometen? Lo podremos descifrar al saber qué tan congruentes son:

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición "Todos por México" (PRI-PVEM-NA)

Él firma de la misma manera que como escribe, es decir, la rúbrica estampa sus letras como si estuviera anotando algo, sin adornos ni tachaduras o garabatos extras. Refleja su constante trabajo por la congruencia. Su letra es alta, lo cual caracteriza a las personas leales.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Especial

En los pequeños detalles, sus signos de puntuación son perfectos, tiene inteligencia técnica, lógica con aplicación social, es una persona sensible, cercana y cariñosa. Mentalmente es alguien objetivo, lo cual le ayuda a ver las cosas en su justa dimensión. Piensa mucho para tomar una decisión, lo cual le hace medir perfectamente riesgos y consecuencias de sus actos.

Su firma se encuentra a la derecha de la hoja, lo cual indica que es una persona que piensa a largo plazo y en el futuro. Denota que es alguien inquieto y por algunos momentos nervioso. Si observamos, su letra se refleja porque su trazo parece que brinca. José Antonio Meade es impaciente, siempre quiere que las cosas sucedan más rápido, debido a sus procesos mentales; aunque es importante aclarar que está trabajando mucho con la paciencia. Su letra cuadrada y de trazos precisos remite a una persona cauta, agradecida, con excelente memoria, una capacidad impresionante para comprender, memorizar y analizar.

Es intuitivo, cálido y pese a que no le gusta el protocolo, es respetuoso del mismo. Refleja que muchas veces se olvida de su “yo personal” por pensar en su “yo social”. Está consciente de la responsabilidad que tiene y el deber que implica, lo anterior lo sabemos por la frase escrita: el apellido “Meade” lo escribe más grande que los nombres “José Antonio”.

No le gusta la monotonía y es de risa fácil, un poco simple de sentido del humor, por eso su letra es redondeada.

Es interesante cómo logra dominar su ego, es decir, no es una persona que tenga una necesidad imperiosa de llamar la atención, no le gustan los protagonismos. Para él es más importante la congruencia entre lo que dice y lo que piensa, con lo que hace sobre cualquier otra situación de ego. Es alguien que termina lo que empieza, no deja las cosas inconclusas. Es un líder que prefiere demostrar las cosas con el ejemplo.

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición "Por México al Frente" (PAN-PRD-MC)

Hablar de Ricardo Anaya es quizá uno de los retos más importantes como grafóloga, porque es enigmático, obsesivo, vanidoso, estético, neurótico, minucioso, observador y dedicado. Su escritura filiforme revela su gran agilidad mental y la línea de abajo de su firma nos demuestra su enorme necesidad de reafirmación.

Tiene una gran capacidad de concentración, es una persona sensata, cautelosa, la firma mezcla curvas y ángulos, así que Anaya sabe perfectamente medir su carácter y fuerzas.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Especial

Posee una sensibilidad que lo hace generar empatía fácilmente, por eso la firma es redondeada. Es asertivo para decir las cosas, la letra “a” tiene una ‘colita’ que representa su capacidad para llevarte al cielo o al infierno.

Es sarcástico, irónico, tiene el humor negro, es burlón aunque autocontrolado; vanidoso, pulcro y sumamente estético, por eso sus trazos son tan limpios. Es inflexible, por eso la firma es vertical.

Tiene inteligencia técnica y creativa, calculador y excelente estratega, por eso la velocidad de la firma no pierde limpieza en los trazos.

Es muy racional e, incluso, frío. Nota cómo la parte alta de la firma es lo que más resalta de él. Es una persona que prefiere tomar decisiones con la cabeza fría y no con la emoción a flor de piel. Su temperamento es nervioso.

Su firma tiene una presión muy firme, lo que nos indica que es una persona impositiva, es muy difícil negociar con él, el hecho de que adorne la firma no sólo habla de su vanidad, también de su enorme capacidad de manipulación.

Le preocupa mucho lo que opinen de él, no soporta una humillación, es intolerante a la crítica, por eso siempre se preocupa por estar más que preparado.

Aparenta más seguridad de la que realmente tiene, logra compensar sus temores con la certidumbre que le generan sus manías y nerviosismo.

Extremadamente amable y educado, aunque neurótico y exigente como jefe. No duerme bien y no olvida ni lo bueno ni lo malo. Firma con el Ricardo, así que para él primero él, luego él y después él.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos haremos historia" (Morena-PT-PES)

Él ha sufrido cambios drásticos a lo largo de los últimos 20 años. Si viéramos y analizáramos su escritura en las elecciones del año 2000, veremos una firma enorme, lo cual habla de una naturaleza invasiva, de una persona con muchísima seguridad e incluso un sobrado ego. Sin embargo, es una persona para la cual el mundo de las ideas lo seduce y le encanta, siendo él un seductor por naturaleza, una persona que no aterriza ideas, incluso si observamos, ni siquiera en la firma logra poner el nombre encima de la línea.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Especial

Es muy inteligente, con una intuición sorprendente, por eso algunas letras van ligadas y otras separadas, tiene una capacidad impresionante para convencer. Es un conquistador nato, por eso la letra es perfectamente ligada, es una persona nerviosa, impaciente y acelerada, observen cómo su firma parece un electrocardiograma.

La siguiente firma que tenemos de Andrés Manuel es de cuando envió una carta al Papa, la cual es mucho más pequeña y mucho más temblorosa, en aquel momento su ego y reputación las siente minimizadas. Ahí notamos a una persona tremendamente emocional, lo cual le hace perder objetividad y claridad. Es alguien que tiende a somatizar sus emociones, es decir, sus emociones lo enferman o lo sanan.

Es una persona a la cual le gusta llamar la atención, optimista e impulsivo, por eso la letra es ascendente y muy rápida. La firma, al ser angulosa, rápida y muy junta, nos indica que es alguien que se estresa fácilmente, se presiona demasiado y pierde objetividad para tomar decisiones.

Es romántico, cariñoso y muy territorial como pareja. Andrés Manuel López Obrador sería un extraordinario poeta, con las emociones siempre a flor de piel. Idealiza las situaciones y a las personas; llega a ser egoísta y tiene la habilidad de manipular a los demás.

A pesar de su actitud optimista, tiene una fuerte tendencia a la melancolía. Es muy terco, auditivo y quinestésico, o sea, requiere de moverse todo el tiempo. No controla su carácter y no mide las consecuencias de sus actos. Es una persona protectora, con una enorme inteligencia verbal. Su letra es gruesa, lo que nos indica sensualidad a flor de piel.

