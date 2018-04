CDMX necesita 270 mil mdp y no menos de 50 años para parar crisis del agua

Tendrán que pasar ocho jefes de gobierno que inviertan cinco mil 500 millones de pesos al año para que en medio siglo la Ciudad de México pueda revertir la crisis de agua que padece.

Así lo alertó el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, este jueves durante el foro Agua Capital, celebrado en el Bosque de Chapultepec.

Detalló que de acuerdo con un plan elaborado desde hace 10 años y actualizado apenas en 2017, la crisis hídrica de la Ciudad reclama una inversión de 275 mil millones de pesos.

Dicho monto equivale a 1.4 veces el costo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (186 mil mdp) o a la construcción de 10 líneas 12 del Metro (26 mil mdp).

EN CONTEXTO

Señaló que el plan tiene prioridades a corto, mediano y largo plazo, y llevarlo a cabo daría un avance sólido a la Ciudad, aunque se requieren 50 años.

“Menos tiempo lo veo complicado porque son muchas acciones físicas, hay que cambiar el 70% de los 15 mil kilómetros de tuberías de las Ciudad, es mucha obra”, apuntó.

Y reiteró: “la Ciudad no está para que se tarde más de 50 años en atender (el problema). Debe ser un programa serio y que se cumpla”.

¿Colapso cercano?

De no dar un golpe de timón en la inversión anual en materia hidráulica (actualmente se invierten dos mil 500 mdp al año), en 15 años podría colapsar el Sistema, alertó Aguirre Díaz.

Aunque descartó que el colapso de la red se inminente, subrayó que se debe evitar llegar a ese punto, pues resolverlo podría ser más caro y tomar más tiempo.

“Necesitamos evitar que haya un colapso, porque si llega a haber un colapso, resolverlo no es sencillo, el tamaño de la Ciudad es demasiado grande como para que se llegue a presentar un problema y que creamos que lo vamos a resolver en dos o tres semanas o un mes”, dijo.

Asimismo dijo que la capital del país debe estar mejor preparada ante la presentación de una eventual sequía en las presas del Sistema Cutzamala, y recordó que en 2010 hubo un conato de sequía.

Por eso debemos poner claro que el modelo de gestión con el que se ha estado abasteciendo a la Ciudad ya cumplió su época, ya cumplió con su cometido, debemos cambiar a un nuevo modelo pero ya. Si llega a haber un colapso, sería muy complicado porque no va a ser fácil resolverlo", Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la CDMX.

“Si no logramos estar preparados, si no se hace lo necesario desde ahora, con una sequía encima ya no hay mucho qué hacer, el problema nos va a ganar porque la solución requiere por lo menos un año y medio de trabajo”, explicó.

Por ello es necesaria la construcción de más pozos que no estén en operación, sino que sean una reserva estratégica; “ojalá nunca se ocupen, pero más vale tenerlos que pensar que nunca va a ocurrir una sequía”.

Autonomía financiera

Por otro lado reclamó que para hacer más eficiente la labor del Sacmex, se debe dar autonomía financiera al Sistema, pues actualmente debe pedir permiso a varias dependencias.

“El nuevo modelo de gestión debe consistir en el tema del organismo operador, que no tiene las facultades que debería de tener y hay un lastre para su eficiencia.

“El organismo no puede tener eficiencia si en lugar de ejecutar, pide permiso a otras dependencias para hacer su trabajo: Tesorería, Procuraduría Fiscal, Asamblea Legislativa, Medio Ambiente, Oficialía Mayor”, lamentó.

Actualmente el Sacmex tiene muchas facultades desde el punto de vista técnico, pero no en la parte administrativa, por lo que los presupuestos no bajan con agilidad y muchas veces no son suficiente para resolver grandes problemas.

DATOS

30

Metros cúbicos por segundo de agua se ingresan a las tuberías de la CDMX

18

Metros cúbicos llegan a las casas

12

Metros cúbicos por segundo de agua se desperdician en fugas