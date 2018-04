Cuatro puntos clave que debes saber sobre tu tarjeta de crédito

Usar la tarjeta de crédito, de manera eficiente y sin sobreendeudarse, es todo un reto para cientos de consumidores mexicanos; quienes suelen perder el control de sus gastos o caen es una espiral de cargos adicionales, que multiplican sus deudas en muy poco tiempo.

Dichas condiciones se convierten en un problema grave para más de 52% de los usuarios del llamado dinero de plástico; quienes –de acuerdo a las cifras del Banco de México– pagan en abonos chiquitos o sólo cubren el mínimo.

Ello significa que más de la mitad de quienes compran o contratan servicios con sus tarjetas de crédito pierden el control de sus deudas, contratos, compras, comisiones, intereses y cargos asociados al uso de dicha herramienta.

Un reporte publicado por Yapp, una aplicación de préstamos en línea, alertó que las tarjetas son “un arma de doble filo”; ya que, por un lado, te ayudan a efectuar “compras necesarias”, gastos de emergencia o “sacarte de un apuro” financiero.

Pero, también pueden convertirse “en el martirio” de quienes no planean sus finanzas, de los adictos a las compras compulsivas; y de quienes consumen más de lo que pueden pagar.

“En México hay cerca de 25 millones de tarjetas de crédito. Y, en promedio, las deudas de aquellos que perdieron el control de sus tarjetas alcanza 140 mil pesos” destaco Yapp.

Claves para usar tu tarjeta de crédito

Para evitar problemas al usar tus tarjetas de crédito y mantener finanzas personales sanas Yapp y los especialistas en finanzas personales te recomienda poner atención en cuatro puntos clave:

1. Cuánto debes pagar por usar tu tarjeta de crédito

Antes de pagar o aceptar un plástico debes investigar qué gastos vienen con ella:

Anualidad: ésta puede ser gratis o puede variar entre dos mil, tres mil pesos o hasta siete mil pesos; dependiendo de la tarjeta que hayas adquirido.

Tasa de interés: los bancos cobran una tasa de 30%; pero existen instituciones que solicitan hasta 70%. Esto significa que portada 100 pesos que el banco te presta, debes pagar un mínimo de 30 pesos, si no pagas a tiempo.

Cargos y comisiones: los primeros se suman cuando no cubres las mensualidades de tu tarjeta o lo haces fuera de la fecha límite; los segundos son cargos que debes pagar cuando usas un cajero distinto al de tu banco o empleas los beneficios y herramientas especiales ofertados por el mismo.

2. Agenda tus fechas de pago y corte

La regla básica de una tarjeta de crédito es no gastar más de lo que ganas. Cuando haces compras que ni tu quincena puede cubrir, generas intereses ordinarios y moratorios; además costos adicionales de 400 a 600 pesos por gastos de cobranza.

Deberás ser muy cuidadoso con las fechas de pagos y cortes; y evitar usar tu tarjeta cuando éstas se acerquen. Además de no exceder el presupuesto disponible.

3. Usa tu tarjeta de forma responsable

Evitar las compras innecesarias e impulsivas es muy importante para no endeudarse innecesariamente. Una pequeña deuda crece y sale de control, si mes con mes, haces compras que no puedes pagar y no estás atento a tus fechas de pago.

La Condusef reportó que los usuarios de tarjetas de crédito pagan aproximadamente 42.20% de intereses: mientras que los bancos ganan más de 143 mil millones de pesos por las comisiones cargadas a sus clientes.

4. Planea tus compras

Lo ideal es comprar dos o tres días después de tu fecha de corte; de esta manera, tienes hasta 50 días para liquidar las cuentas: 30 días hasta tu próxima fecha de corte y 20 días más, que los bancos conceden a sus clientes para liquidar.

Si ya acumulaste varias deudas a meses sin intereses o empleaste más de 50% de tu línea de crédito; es momento de guardar bajo llave tus tarjetas. Usa el plástico para llevar o hacerte de bienes durables: muebles, electrónicos, linea blanca o productos cuya vida útil supere el plazo de pago.

