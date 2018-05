Lo que debes saber del documental sobre populismo del que todos hablan

El documental “Populismo en América Latina” que se estrenará próximamente y que dedica un bloque completo al tres veces candidato Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ha causado gran incertidumbre en políticos y ciudadanía.

La publicidad, que se ha visto en autobuses de la Ciudad de México, tiene la imagen de AMLO; del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez; de Argentina, Juan Domingo Perón, y al de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante un mitin en Durango realizado el pasado 25 de abril, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la serie costó 100 millones de pesos y que contará con cinco capítulos.

Además, precisó que el documental será transmitido por Claro Video, propiedad del empresario Carlos Slim, y también en la cadena de cines Cinépolis, de Alejandro Ramírez.

Tras las declaraciones, se dio a conocer que la casa productora encargada del documental es "La División", liderada por Jaime García Mata, quien también fue productor de la cinta Cilantro y Perejil.

Durante una entrevista con Grupo Fórmula, García Mata dijo que el producto le pareció bien hecho, y precisó que AMLO interfirió para evitar que el documental saliera a la luz.

"Teníamos muy apalabrados a ciertos medios y las declaraciones de AMLO fueron en contra de este proceso. La serie es sobre el populismo y no sobre López Obrador, por ello lo invito (a AMLO) a que vea el documental, me encantaría tener una proyección con él y que vea que no hay ninguna difamación en contra de él", explicó el productor.

En entrevista con RMX Radio, el locutor para la serie, Sebastián Llapur, confirmó la existencia de la serie y aseguró que se grabaron seis capítulos sobre el populismo.

Precisó que cinco de esos bloques corresponden a los ex presidentes Hugo Chávez, Lula da Silva, Juan Domingo Perón, Donald Trump, uno genérico del tema y el de López Obrador.

