¿En verdad las marchas afectan el libre tránsito?

Aunque se piense lo contrario, las marchas en la Ciudad de México no afectan el derecho al libre tránsito ni el derecho a la movilidad, los cuales están consagrados en el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respectivamente.

Cada que hay hay una movilización existe una confusión al respecto, pues los capitalinos se sienten afectados en su derecho al libre tránsito, pero constitucionalmente están en un error.

El Artículo 11 de la Carta Magna señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

En tanto, el Artículo 5 de la Ley de Movilidad precisa que la movilidad es el derecho de toda persona a desplazarse mediante los diferentes medios de transporte “que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo”.

Es decir, de acuerdo a Dana Corres, coordinadora de la Liga Peatonal, las marchas no vulneran ninguno de estos derechos.

“Una marcha no vulnera este derecho siempre y cuando la ciudad esté hecha para todas las personas. Siempre habrá vías alternas para llegar a nuestros destinos en coche. Sí, quizá nos tomen más tiempo, pero hasta el momento no existe en ninguna ley el derecho a la velocidad. Las marchas no vulneran este derecho sino que garantizan otro que es básico”, comentó.

Desde el 2012, algunos diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han buscado regular las marchas y han fracasado. Para este 2018, el candidato del PRI, Mikel Arriola, prometió que de llegar a la Jefatura de Gobierno actuará con mano dura en contra de las manifestaciones.

Maestros continúan con marchas

Este martes los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) continuaron con su plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Además, se movilizaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para hacer una protesta. Al respecto, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, señaló que son alrededor de mil 700 docentes los que se encuentran en el plantón indefinido en la Segob.

En este sentido, comentó que en la Ciudad de México se atienden alrededor de 20 a 25 movilizaciones al día, y descartó que los maestros se vayan a instalar en otro lugar como en la Plaza de la Ciudadela.

“Nosotros atendemos en promedio de 20 a 25 eventos (movilizaciones) al día. De estos 20 a 25 eventos, un 60% son del ámbito federal. Entonces nosotros tenemos que tener de manera cotidiana previsto esto para que, por ejemplo, la ruta del Metrobús se desvíe, que existan los cortes y agilización de la circulación, apoyo a los peatones, en fin, es un operativo de logística importante y estamos trabajando en ello”, refirió Amieva.

¿Qué dicen los maestros?

“Desde hace meses hemos solicitado que el gobierno federal atienda a nuestra comisión negociadora, para encontrar la solución a las demandas del magisterio democrático y no hemos tenido respuesta ni explicación alguna por la que no se atiendan nuestros planteamientos, pero sí obtenemos hostigamiento policial y amenazas”, señalaron en un comunicado.

El dato:

La Canacope estimó que la marchas de ayer afectaron a 12 mil 215 comercios o unidades económicas.

