Va Lorena Osornio contra verificentros de la CDMX; acusa corrupción

A un día de celebrarse el tercer y último debate, la candidata independiente Lorena Osornio dio su palabra que en caso de ganar cerrará los verificentros de la Ciudad de México, puesto que no contribuyen al cuidado con el aire y al medio ambiente.

La aspirante a gobernar la ciudad, consideró que la crisis ambiental que atraviesa la capital se debe a una mala planeación urbana y a la corrupción en el manejo del Programa de Verificación Vehicular.

Incluso, aseguró que dicho procedimiento se viola una y otra vez por la presencia de personal no autorizado en sus instalaciones.

"Pagos ilegales a agentes externos, falta de control en documentos de cada auto que es verificado, destrucción de material administrativo y cámaras fuera de mantenimiento o fueron apagadas deliberadamente, hacen de este práctica una constante en todos los centros de verificación de la ciudad", sostuvo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a 134 verificentros por 81.4 millones de pesos (mdp) en los seis estados que integran la Megalópolis.

De julio del 2016 a febrero de 2017, la dependencia visitó 399 verificentros que operaron en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala para vigilar que se cumpliera la norma NOM-EM-167-SEMARNAT-2016 sobre emisiones a la atmósfera por vehículos automotores.

Esto, agregó, hace que estos centros se encuentren plagados de malas prácticas, moches, incluso de manejos clientelares.

"En mi gobierno no habrá verificentros, porque no puedo poner en marcha un programa que, desde sus inicios, mostró deficiencias. En cambio, me acercaré con universidades, organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mario Molina y todos aquellos especialistas que deseen participar, porque estoy convencida que con su conocimiento ayudarán a construir soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en lugar de complicárselas", externó.

