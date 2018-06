'El gotero', hombre que seduce, droga y roba a jóvenes gay en la CDMX

Autoridades de la Ciudad de México identificaron el modus operandi de "El Gotero", un hombre que seduce y droga a jóvenes homosexuales para después robarles las pertenencias en sus hogares.

De acuerdo con una investigación del noticiero En Punto, "El Gotero" hizo contacto con sus cuatro víctimas a través de la red social Grindr.

Entérate:

Las víctimas señalaron que el hombre prometía "una tarde increíble" y acudía a sus hogares alrededor de la 1 a las 4 de la tarde para después sedarlos.

"El me ofrece pasar una tarde de relax, viendo películas, comiendo botanas… El certificado médico dice que sufrí una violación, primero me droga, luego me viola y después me roba”, explicó una de las víctimas al noticiero.

El agresor se hace llamar David o Álvaro y usa perfiles falsos con fotografías de otras personas para engañar a sus víctimas.

En el hogar de los agredidos, el hombre ofrece una bebida de vodka que está adulterado y los seda por hasta 17 horas.

No te pierdas:

Leonardo, otra de las víctimas, señaló que al despertar después de estar sedado fue al lugar donde guardaba su dinero y se percató de que faltaba dinero en efectivo y alhajas.

Los cuatro jóvenes denunciaron ante el Ministerio Público en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Magdalena Contreras.

Asimismo, acusaron a las autoridades de inacción pues señalan que a pesar de que tienen las pruebas, no han podido detener.

Integrantes de la comunidad gay denuncian a un sujeto que los narcotizó al estilo de las 'Goteras VIP'; el individuo también suplanta la identidad de otras personas en redes sociales #EnPunto Mira la nota completa https://t.co/ObCjJAxxX0 pic.twitter.com/LSKxRXM04p — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) June 22, 2018

También puedes leer: