Piden a Claudia Sheinbaum evitar los errores de Mancera y el PRD

La virtual jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, debe evitar los errores cometidos por Miguel Ángel Mancera y el PRD, quienes llegaron con una gran aceptación y terminaron sepultados, coincidieron algunos especialistas.

Asimismo, señalaron que la ex candidata de Morena debe brillar con luz propia y no dejarse opacar por la figura de Andrés Manuel López Obrador como ocurrió en la campaña.

Laura Valencia, doctora en política y cultura por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comentó que uno de los errores cometidos por los gobiernos perredistas fue eclipsar u opacar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

“El Congreso es muy importante, tan importante como la Jefatura de Gobierno. Aunque Morena tenga la mayoría en el Congreso y la Jefatura de Gobierno, que no ocurra como en los viejos gobiernos perredistas, los cuales tenían mayoría, pero desde la Jefatura de Gobierno se eclipsaba el papel de la ALDF… debe de haber un sano equilibrio”, subrayó.

De igual forma, comentó que otro error del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera fue no ser equitativo con todas las delegaciones, por eso recomendó a la futura gobernante ser pareja y no hacer distingos partidistas, aunque -dijo- le ayudará que Morena gobernará 11 de las 16 alcaldías.

Por último, comentó que debe haber transparencia y rendición de cuentas, situaciones que no se han visto en las administraciones perredistas.

Por último, pidió a Claudia Sheinbaum brillar con luz propia con proyectos e ideas, y no dejarse opacar por el brillo del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, la doctora Rosa María Mirón Lince, académica de la UNAM, confío en que la próxima Jefa de Gobierno no se opaque y le dé su propio sello al gobierno de la ciudad, pues tiene capacidades para hacerlo.

De igual forma, subrayó que por primera vez el Gobierno Federal y el de la ciudad serán de un mismo partido, lo que sin duda ayudará a no cometer los errores del pasado que llevaron a los capitalinos a hartarse del PRD.

Desde su óptica, precisó que el mayor reto que tendrá Claudia Sheimbaum será aterrizar todas las propuestas que hizo durante su campaña.

“Sin lugar a dudas tendrá un bono democrático que suele suceder en las alternacias y esto es lo que tendrá que aprovechar ella. También supongo que se alineará a las grandes directrices que dará el Gobierno Federal, Claudia es una persona muy cercana a Andrés Manuel López Obrador”, expuso.

Comenzarán transición

Claudia Sheinbaum informó que el jueves se reunirá con el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, para comenzar con el proceso de transición.

“Ya hablé con el Jefe de Gobierno, y el jueves a las 11:00 de la mañana me reuniré con él para comenzar el proceso de transición”, indicó en entrevista radiofónica.

Participación ciudadana:

En 2018 participó el 70.19% de los capitalinos.

En 2006 y 2012 se alcanzó 67.24%.

Voto Chilango desde el extranjero:

Claudia Sheinbaum: 10 mil 957 votos.

Alejandra Barrales: 5 mil 694 votos.

Mikel Arriola: 2 mil 257 votos.

Mariana Boy: 578 votos.

