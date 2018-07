Se registra tiroteo en un restaurante de Toronto

A las 22:00 horas de este domingo se registró un tiroteo en un restaurante al sur de Toronto, Canadá.

Según reportes extraoficiales hay entre cinco y 10 personas heridas y cuatro muertos, entre ellos, un menor de edad.

El tiroteo ocurrió en un establecimiento ubicado en la Av. Danforth y la Av. Logan en el barrio de Riverdale, o mejor conocido como Greektown.

BREAKING NEWS TORONTO: Toronto Police are Responding to reports of a shooting near Danforth Ave and Logan Ave. four people are said to have died on Scene, Toronto Police say no one is in custody.

More to come pic.twitter.com/ze3HaS0ynv

— Rapid Response News (@NightOttawa) July 23, 2018