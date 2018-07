Reanudan desarme voluntario en la CDMX

El Gobierno capitalino reanudó el programa “Por tu Familia, Desarme Voluntario”, el cual fue suspendido en marzo por las elecciones.

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció que cuentan con una bolsa de 18.8 millones de pesos para realizar el canje de armas. Asimismo, informó que de 2012 a marzo de 2018 se han destruido 33 mil 299 armas, por lo que invitó a la población a sumarse a este programa.

“Las personas que tienen un arma en su casa, no son criminales; las personas que tienen un arma de fuego en su casa, no son delincuentes. Las armas de fuego pudieron haber llegado por muchos motivos: pudieron ser una herencia; alguien que llegó en algún momento y se le hizo fácil empeñar un arma de fuego a través de un préstamo, un obsequio; en fin, ahí está el arma y no sabemos qué hacer con ella, pues este es un medio para que esas armas de fuego lleguen, se dé un recurso económico a cambio de ellas y se proceda a su destrucción”, destacó.

En lo que va del año, se han registrado 424 asesinatos con arma de fuego y 863 lesiones, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Dónde canjeo?

El módulo para el desarme voluntario se encuentra en el atrio de la Basílica de Guadalupe en un horario de 10:00 a 14:00 horas, o los interesados en cambiar sus armas por dinero o productos en especie podrán llamar a Locatel o al 911 para solicitar un servicio de traslado, si es que no quieren salir a la calle con su arma.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Piña, informó que el “Ejército Rosa” saldrá a las calles a fomentar una cultura de paz.

“Celebramos la reimplementación de esta acción que permitirá eliminar barreras tangibles e intangibles para la convivencia y la cohesión, así como para disuadir la probabilidad de que se cometan delitos o accidentes mortales en nuestros domicilios y comunidades”, agregó.

En los primeros meses del año, el desarme voluntario se incrementó en 20%. Además, se han entregado 17 mil 523 artículos lúdicos a cambio de 23 mil 773 juguetes bélicos.

