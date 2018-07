Borrón y cuenta nueva de AMLO, a deudores de CFE, cuesta más 43 mil mdp

El borrón y cuenta nueva de los adeudos que mantienen los clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propuesta por Andrés Manuel López Obrador, cuesta más de 43 mil millones de pesos.

Dicha cifra es equivalente a más de 10 veces de los ingresos que la empresa obtuvo durante el segundo trimestre de este año; lo cual muestra el tamaño de la condonación que propone el virtual presidente electo.

A través de su último informe sobre los resultados financieros, la CFE reveló que el monto de la cartera vencida –entre los clientes que mantienen adeudos o dejaron de pagar el consumo de electricidad– asciende a 43 mil 320 millones de pesos.

La compañía conformó a Publimetro que dicha cantidad incluye a los morosos del servicio eléctrico residencial o doméstico; a quienes tienen un establecimiento comercial y a los consumidores industriales que dejaron de pagar.

Refirió que ya le tocara al próximo director de la CFE –nominado por AMLO– Manuel Bartlett Díaz, llevar a cabo las estimaciones sobre el impacto financiero que provocará el borrón y cuenta nueva a la empresa.

Así como los beneficios que, en su momento, pueda generar la medida entre los clientes y consumidores de energía eléctrica del país.

"El 45% de las pérdidas no técnicas de energía son provocadas por la delincuencia organizada, la resistencia civil y los llamados diablitos ubicados en asentamientos y establecimientos irregulares", informó la CFE.

Cómo aplicará el borrón y cuenta nueva en CFE

De acuerdo a la propuesta de López Obrador y los primeros detalles revelados por Bartlett Díaz, el borrón y cuenta nueva aplicará a las deudas anteriores al 1 de julio de 2018; sobre todo, entre los afacetados por cobros abusivos en el recibo de luz y entre las familias de menores recursos.

A través de diferentes entrevistas, concedidas este martes, Manuel Bartlett explicó que la instrucción del virtual presidente electo es apoyar a quienes no pueden pagar los altos costos de la energía eléctrica, lo cual –dijo– es una cuestión de justicia social.

Señaló que, en cuanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entregue la declaratoria de presidente electo a AMLO, iniciarán los trabajos de transición en la CFE; ello con el objetivo de conocer los estados financieros y tomar medidas para su rescate.

No habría despidos en CFE

Bartlett adelantó que no habrá despidos de personal en la Comisión Federal de Electricidad y que no cuenta con instrucciones para reinsertar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), afectados por la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza.

“Cómo vamos a llegar a correr gente, si el principal patrimonio de la CFE son los trabajadores, técnicos; todos los que hacen labor y que han trabajado toda su vida. Ellos son la CFE, ellos son intocables…todos, jefes y mandos.

“Pero llego a que me enseñen qué se ha hecho y a poner los correctivos para que no sea una empresa moribunda. La CFE es una compañía que ilumina este país desde 1937 y no está cumpliendo con su función; no podemos permitir que desaparezca”, subrayó Manuel Bartlett.

Detalles de la cartera vendida en CFE

A través de un informe enviado al Congreso de la Unión este año, la CFE reportó que la cartera vencida creció 14.62% más de lo previsto, entre 2016 y 2017.

Lo anterior, apuntó, debido a problemáticas sociales, incremento de adeudos en le Valle de México y adeudos vencidos en el servicio de agua en algunas entidades.

Al hacer un recuento financiero de los último años, el organismo federal reportó la cartera vencida o saldo total de los adeudos muestra varios altibajos:

En 2015 se ubicó en 43 mil 319 millones de pesos.

Para 2016 bajó a 38 mil 637 millones de pesos.

En 2017 se disparó a 42 mil 71 millones de pesos

Y en lo que va de 2018, suma 43 mil 320 millones de pesos.

