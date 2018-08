Amieva promete no lucir su imagen para Informe de Gobierno

El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció que no lucirá su imagen de cara al VI Informe de Gobierno que presentará el próximo 17 de septiembre al ya instalado Congreso de la Ciudad de México.

En entrevista, aseguró que este informe será austero, y que no hará uso de los recursos destinados a la promoción de su imagen.

“El Informe va a ser congruente con mi posición y con mi estatus jurídico, yo voy a cerrar la administración. Muy probablemente no haremos uso de las prerrogativas de publicidad para el Informe de Gobierno. He pedido que no se genere ningún tipo de fotografía de mi persona en el Informe de Gobierno, y haremos entrega de un Informe de Gobierno, en donde se refleje exclusivamente la función administrativa”, subrayó.

Precisó que estos recursos que no utilizará podrían irse al área de Comunicación Social, y subrayó que confía en los reporteros que cubren sus actividades cotidianas para que sean ellos quienes informen a la ciudadanía sobre sus acciones de Gobierno.

José Ramón Amieva habló tras anunciar una agenda de actividades para apoyar a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) de la ciudad.

Cabe recordar, que José Ramón Amieva es Jefe de Gobierno sustituto, pues tomó protesta tras la salida de Miguel Ángel Mancera, quien el pasado 1 de julio ganó un escaño para el senado.

