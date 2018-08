Buscan reciclar un millón de chicles al día en Centro Histórico

Autoridades capitalinas y una empresa de chicles lanzaron un programa piloto para recolectar y reciclar goma de mascar en calles emblemáticas del Centro Histórico como Madero y 16 de septiembre.

Para ello, se colocaron en total 75 contenedores especiales en distintos postes con la finalidad de que los peatones depositen ahí su chicle y no lo tiren en la vía pública. Se estima que al día se puedan recolectar hasta un millón de porciones de goma de mascar, las cuales serán enviadas al centro de reciclaje de la empresa Terracycle en Monterrey, Nuevo León.

La Autoridad del Centro Histórico informó que han llegado a recolectar hasta 200 mil piezas al día de esta golosina en un radio de cinco calles, por lo que invitó a la ciudadanía a usar estos contenedores.

Al respecto, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México indicó que retirar un chicle de la calle puede tener un costo superior a los nueve pesos por unidad.

“Podemos llegar a cuantificar que vale entre nueve o 10 pesos recoger un chicle que está pegado en la banqueta, si eso lo multiplicamos en una calle como Madero, donde hemos cuantificado más de 200 mil chicles pegados, estamos hablando que de limpiar la calle le costaría al Gobierno cerca de dos millones de pesos”, subrayó Luis Wertman, presidente del Consejo.

Precisó que esta acción no busca ahorrarle dinero a la administración capitalina, sino corregir un mal comportamiento de los ciudadanos, por lo que este programa se mantendrá durante dos meses.

De acuerdo al análisis del Consejo Ciudadano, la gente tira el chicle al piso porque: se les hace fácil, no están acostumbradas a tirarlo en el bote, no sienten que cause daño, por inconscientes, porque es más fácil tirarlo en el piso que buscar un contenedor y por costumbre.

Daño a la salud

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) destacó que cada chicle masticado y arrojado a la calle es un foco de contaminación, infección y un riesgo para la salud de los ciudadanos, ya que puede albergar hasta 10 mil bacterias y hongos.

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se encuentra desde hace varios años una iniciativa para multar o arrestar a las personas que arrojen goma de mascar en la vía pública.

Esta iniciativa, que fue presentada por la entonces diputada local Alejandra Barrios, propone multar con 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas a las personas que arrojen goma de mascar a las calles.

Beneficios

Una investigación realizada por un grupo de estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAM reveló que los chicles sin azúcar contribuyen a disminuir la acumulación de placa dentobacteriana, la gingivitis y/o el sangrado de encías.

El estudio consistió en separar dos grupos de jóvenes los dos grupos suspendieron el cepillado por 7 días. El primer grupo no se lavó los dientes durante los 7 días y el segundo sustituyo el cepillado por goma de mascar después de cada comida o durante el día. Los resultados demostraron que el primer grupo desarrollo más bacterias que el que consumió goma de mascar sin azúcar.

Calles en las que habrá contenedores:

Francisco I. Madero

16 de Septiembre

República de Argentina

Seminario

Pino Suárez

