El PRI debe sacudirse la mala imagen que tiene para renacer: Rubalcava

Adrián Rubalcava, quien será el primer alcalde en Cuajimalpa, habló con Publimetro sobre su plan de gobierno, la relación que tendrá con la nueva Jefa de Gobierno y lo que necesita el PRI para renacer.

¿Qué le pasó al PRI en la Ciudad de México?

–Hay que hacer un análisis muy crítico y realista, había un voto de castigo natural al PRI, un desgaste de ex gobernadores que se comportaron de manera negativa y que reflejaron sus excesos ante los medios de comunicación. Se reflejó un enojo de la población que se sentía ya desde tiempo atrás. En Magdalena Contreras el PRI no hizo competitivo al candidato a la alcaldía partido de que la izquierda ya estaba aglutinada. En Milpa Alta las condiciones fueron particulares y con características distintas: una mala relación entre los diputados y el jefe delegacional, un rompimiento de acuerdos, pero estas son meramente circunstanciales, lo que visualizo es un voto de castigo, la gente no solo votó por Andrés Manuel por la simpatía, sino que votó en contra del PRI y el PAN, eso nos arrolló.

¿El candidato a la ciudad?

–Considero que fue bueno, pero las condiciones a nivel nacional no le permitían crecer más, la gente no iba a votar por el PRI por el simple hecho de ser el PRI, la marca del PRI era una lápida para cualquier candidato. Qué salvó a Cuajimalpa, no es un partido, es un equipo de casi 16 años tratando a la población de manera directa en las buenas y en las malas; la gente lo manifestaba en la campaña, 'vamos a votar por el candidato, no por el partido' y se reflejó en la votación.

¿Qué debe de hacer el PRI a partir de ahora?

–Ya pasaron las épocas en las que el PRI podía darse el lujo de imponer candidatos plurinominales por tener parentescos con figuras importantes a nivel nacional, ya debemos entender. La otra: un candidato no se crea en pleno proceso electoral, los candidatos deben hacer trabajo con la población muchos años antes, que la simpatía emane del conocimiento territorial y apoyo social que generan los candidatos porque eso puede más que cualquier efecto Andrés Manuel o grillas en redes sociales, cualquier efecto se frena cuando la población conoce a su candidato… la marca es lo de menos, la gente termina votando por quien conoce, aquel que lo va a ayudar, pero si creas candidatos de la nada les pasa igual que a Morena en Cuajimalpa, en donde su candidata no levantó porque no es de la delegación y no ha hecho trabajo territorial.

Qué le faltó al PRI

¿Qué debe hacer el PRI para renacer?

–Requiere una renovación, sacudirse la imagen que tiene, deber ser una renovación de fondo y la otra que hay que hacer, pónganse a trabajar la calle, a tocar la puerta del vecino, a hacerle la gestión al vecino, eso es lo que va a hacer renacer al PRI, sino el PRI no va a renacer y si Morena no hace lo mismo, en tres años va a perder el territorio que hoy ganó porque ya no serán las propuestas de Andrés Manuel. Hoy los partidos políticos salen a la calle o pierden su liderazgo. El PRI y el PAN se encargaron de hacer pendejadas y ahí está el resultado, aprendamos de ese error, queremos un candidato a la Presidencia fuerte, busquemos a alguien que no le de miedo caminar.

Balance en Cuajimalpa

¿Buscarás la reelección?

–Seguramente sí, yo creo que cualquier político es como un astronauta que aspira a a llegar a la luna y creo que la ruta más rápida para llegar a la Jefatura de Gobierno y posteriormente a la Presidencia es hacer un buen gobierno en Cuajimalpa. Fui por cuatro días el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, me bajaron, pero por algo pasan las cosas, hoy nos enfocaremos a hacer un buen gobierno en Cuajimalpa, esa será nuestra mejor carta de presentación.

¿Será tu segundo periodo, cómo está Cuajimalpa?

–En dos periodos de Gobierno, el de Miguel Ángel Salazar y un servidor, ejecutamos 20 veces más obra que en los cuatro periodos anteriores en donde estaban Jenny Saltiel, Ignacio Ruiz, Remedios Ledezma y Carlos Orvañanos. Pongo un ejemplo, cuando recibí la jefatura delegacional en 2012 sólo había un deportivo en toda la delegación, hoy en día se está entregando en Deportivo de Chimalpa, Acopilco, el de San Mateo, la renovación completa del deportivo Morelos, el Deportivo de Tinajas y el de la Navidad, crecimos en cinco deportivos cuando teníamos solo uno. Además hicimos más de 50 vialidades. Entregamos más de 60 mil apoyos y cuando recibí la demarcación por primera vez se entregaban tres mil apoyos. Se crearon programas sociales, reconstrucción de viviendas y demás. Sin duda es una delegación (hoy alcaldía) que ha avanzado mucho en los últimos años.







Diferencias en la administración

¿Continuidad?

–Para mí el resultado es positivo, creó que la población votó por la continuidad, por seguir manteniendo a aquellos que han transformado la demarcación, mucho reto sin duda.

¿Cuál será la diferencia entre tu primera y segunda administración?

–La primera diferencia es que voy a incrementar en 100% los elementos de seguridad pública, la otra es generar un cerco de seguridad pública para poder evitar que los delitos salgan de la demarcación, si se comete un delito, podamos cerrar la demarcación y poder revisar de manera inmediata vehículos y personas que entre y salgan de la demarcación. La otra es un esquema de abasto y distribución del agua. Otra acción que haré entrando es la renovación de la estructura gubernamental en la alcaldía, vamos a someter al personal a exámenes de confianza y conocimiento. Además implementaremos los pares viales, es decir, que las vialidades sean de un sólo sentido.

Nuevo mapa político

¿Cómo ves el nuevo panorama político con 11 alcaldes, Jefatura de Gobierno y Presidencia de Morena?

–Me queda claro que la ciudadanía en Cuajimalpa votó por Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum y Adrián Rubalcava. Fue la votación más alta en la historia, saque 10 mil votos a diferencia de mi primer votación. De 110 mil votantes votaron 43 mil por mí, están refrendando un compromiso con un servidor, sería irresponsable decir que no voy a trabajar de la mano del gobierno local y federal y voy a ser un gobierno de oposición para hacerme notar.

¿Tu prioridad?

A ver, creo que mi prioridad, y la población me lo marcó: te damos, Adrián, la posibilidad de continuidad, pero depositamos nuestra confianza en Claudia Sheimbaum y Andrés Manuel López Obrador y eso me obliga a ser muy responsable en mi toma de decisiones. De mi parte la disposición de trabajar con ellos en conjunto es total, habrá que esperar la disposición de ellos, si van a trabajar en conjunto o con revanchismo electoral.

¿Crees que se empiece a ver desde el presupuesto?

–Sin duda, desde ahí nos vamos a dar cuenta. Hoy Cuajimalpa trae un incremento presupuestal, traemos mil 594 millones, si vemos una reducción en el presupuesto, pues nos va a quedar claro que la intención es quitar programas sociales, desgastar al alcalde para que retire programas bajo el argumento de que no hubo presupuesto. Si este es el esquema al que vamos a entrar, se lo haré ver a la población. También si desde el Congreso no viene presupuesto (mayoría de Morena) entenderé que el ánimo no es de construcción, sino de confrontación, yo no lo creo en lo personal, o quizás estoy soñando en que Morena no va a entrar en un panorama así.

Relación con Claudia Sheinbaum

¿Relación con Claudia Sheinbaum?

–Claudia Sheinbaum va a traer un ánimo de trabajar en conjunto con los alcaldes, ya se reunió con los alcaldes electos de su partido, y habrá un momento en que hable con los de la oposición y dentro de la oposición, lo último que plantearemos nosotros para poder trabajar de la mano y apoyarla y hasta hacerla brillar es: que nos ayude a poder generar condiciones de movilidad a través del Fondo Metropolitano del Gobierno Federal para poder hacer las mitigaciones que no se cumplieron en los últimos periodos, son 500 millones que se tienen que distribuir, ese sería un compromiso que haríamos con ella y como tiene cercanía con el Presidente electo, no habría ningún problema, la otra es la construcción del Hospital General y por último, el respeto al presupuesto que hemos tenido en los último tres años, las peticiones no son extraordinarias.

