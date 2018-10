Develan billete conmemorativo por los 75 años de Sabritas

La Lotería Nacional y Sabritas develaron el billete conmemorativo por los 75 años de la empresa.

Este evento se realizó en el edificio sede de la Lotería Nacional, y se informó que en total estarán en circulación tres millones 200 mil billetes, que el sorteo se realizará el próximo 28 de noviembre y que se repartirán 12 millones de pesos en premios.

Al respecto, Isaías Martínez, director general de Sabritas, informó que a la par de este sorteo, y para seguir con los festejos, desde hoy se entregarán 75 millones de premios, los cuales estarán disponibles en las bolsas de las frituras.

Algunos de estos premios especiales son: empaques de edición limitada, billetes de lotería, tazos y descuentos en Dominos Pizza.

Asimismo, subrayó que la misión de la empresa es estar en todos los rincones del país brindando una sonrisa. De igual forma, el directivo precisó que los mexicanos le han dado un toque muy especial a todos los productos Sabritas.







“Han tomado nuestra marca y la han transformado en cosas que nosotros no imaginábamos originalmente y no las habíamos diseñado para que fueran así. Los mexicanos tomaron en sus manos la marca y la convirtieron en dorilocos, tosticentros, les ha puesto salsas, salsas que nosotros no nos imaginábamos que existían y los acompañan con cualquier cantidad de alimentos”, expuso.

Van por otros 75 años

En este sentido, precisó que no sólo buscan recordar lo que han hecho en los últimos 75 años, sino planear, por lo menos, los próximos 75 años.

En tanto, Octavio Villa, coordinador de Asesores de la Lotería Nacional, indicó que para la institución es un gran honor formar parte de los festejos de una gran empresa como Sabritas, la cual da empleo a miles de mexicanos,

“Sabritas forma parte ya de la cultura popular mexicana, quien no ha escuchado la frase 'a que no puedes comer solo una', la cual nación en la década de los 80 y que hoy perdura en la mente de todos los mexicanos”, comentó.

