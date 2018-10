Zonas de la CDMX incrementan las rentas hasta en 7.2%

En algunas colonias de la Ciudad de México, las rentas de vivienda se han incrementado en lo que va del año.

De acuerdo a Leonardo González, analista de Propiedades.com, de enero a junio las rentas de departamentos en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, reportaron un incremento de 7.26%, pues los indicadores de rendimiento inmobiliario aumentaron.

Uno de estos indicadores es la plusvalía, la cual aumentó los departamentos en esta zona en 18% a junio de 2018. El segmento nuevo reportó un incremento de 27% y el usado de 24.2%.

“Para el caso de Lomas de Chapultepec, los indicadores de rendimiento inmobiliario muestran un ritmo ascendente de rendimiento de la zona, donde destacan los departamentos. Por lo que se espera, sea un área de oportunidad dentro del sector residencial plus que incorpora soluciones habitacionales basadas en innovación”, apuntó Leonardo González.

En tanto, otras colonias como La Condesa no han presentado incremento en los últimos seis meses. Asimismo, Roma y Narvarte son opciones preferentes, es decir, tienen un gran valor comercial y las viviendas se colocan rápidamente en el precio de la zona.

En este sentido, Carlos Arias de Homie, comentó que las fluctuaciones en los precios se dieron después del sismos en algunas zonas de la capital del país. Asimismo, en las colonias Narvarte y del Valle fueron las zonas más buscadas a un año del sismo del 19 de septiembre del año pasado.

Invierten mucho en pagar renta

De acuerdo al estudio The world best cities off opportunity for rents,en la Ciudad de México los capitalinos invierten hasta el 60% de su salario en la renta de una vivienda.

El análisis realizado por el sitio RENTCafé señala que en promedio las rentas oscilan en ocho mil 500 pesos, mientras que el salario es de 14 mil 500 pesos.

En tanto, en otras ciudades latinoamericanas como Bogotá, Río de Janeiro o Sao Paulo solo se usa el 27% del salario para el pago de la renta.

