México 'no puede fallar' con NAIM; perdería atractivo para inversiones: OCDE

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es el proyecto más importante que ha emprendido el país, con una inversión de 13 mil millones de dólares; y los ojos del mundo están puestos en la conclusión exitosa del mismo.

Y por ello, México no puede fallar en la construcción del nuevo aeropuerto; porque pondría en riesgo su atractivo y su prestigio como plataforma de inversiones, advirtió el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

Lee también:

Puntualizó que la atención global está puesta en la gestión, en la ejecución y en la conclusión del NAIM; en cuyo proceso y celebración de contratos no hay, hasta el momento evidencia de corrupción; aunque -como cualquier obra en el mundo- debe ser fiscalizada para evitar ilícitos.

Al presentar el Tercer informe de Avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el funcionario internacional señaló que la construcción de la terminal debe de convertirse en un referente nacional e internacional.

Indicó que la OCDE no suscribe escenarios catastróficos sobre la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco; pero recordó que la decisión que tome el gobierno de AMLO al respecto tendrá que evaluar los costos económicos, comerciales, ecológicos y políticos que conlleve la continuidad o el impulso de otras opciones.

Puntualizó que como José Ángel Gurría tiene una opinión sobre el NAIM, pero como secretario general de la OCDE no se va a pronunciar respecto a la localización del nuevo aeropuerto porque el tema no forma parte de su mandato y “no me quiero pasar de listo” ante la consulta que se realizará en los próximos días sobre este asunto.

“El proyecto tiene que confirmar que sí se pueden transparentar las contrataciones públicas de una obra de estas magnitudes; que sí se puede llevar a cabo una obra de esta magnitud mediante procesos competitivos y licitaciones abiertas y transparentes.

“Si se logra en una obra tan compleja como el aeropuerto de la Ciudad de México se puede replicar en otras obras de menor complejidad y de menor escala”, afirmó el también exsecretario mexicano de Hacienda.

Consulta sobre NAIM no vinculante

Al referirse a la consulta ciudadana sobre el NAIM, Gurría Treviño recordó que este ejercicio no tiene ningún carácter legal vinculatorio; y, por lo tanto, es uno de los elementos que tomará el gobierno de AMLO sobre la ubicación de la terminal y su eventual cancelación.

Reveló que durante las reuniones que ha sostenido con funcionarios de El proyecto tiene que confirmar que sí se pueden transparentar las contrataciones públicas de una obra de estas magnitudes, que sí se puede llevar a cabo una obra de esta magnitud mediante procesos competitivos, licitaciones abiertas y transparentes

Si se logra en una obra tan compleja como el aeropuerto de la Ciudad de México se puede replicar en otras obras de menor complejidad y de menor escala secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, ha quedado de manifiesto que la decisión sobre el nuevo aeropuerto se tomará con base en evidencias objetivas.

Y para ello, subrayó, las autoridades entrantes deben evaluar todos los costos y las responsabilidades financieras, económicas, políticas y hasta ecológicas que están implicadas.

No te pierdas:

“Los inversionistas están atentos y sí están preocupados por el rumbo del proyecto; porque compraron bonos de financiamiento para llevar a cabo esa obra y no otra; pero al final ellos recibirán el rendimiento contratado, aunque se cancelara la construcción del NAIM en Texcoco", apuntó.

Sobre el informe presentado por la OCDE, Gurría reportó que 88% de los contratos corresponden a licitaciones públicas que cumplen con los estándares internacionales e indicó el Nuevo Aeropuerto Internacional de México es el primer y único proyecto de tal magnitud, en todo el mundo, que publica todos los contratos en Internet.











Publicidad











Lo más visto en Publimetro TV: