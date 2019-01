Reportan primera gasolinera sin servicio en CDMX por falta de combustible

En Plutarco Elías Calles y Eje 8, de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, se ha reportado la primera gasolinera que no tiene combustible desde hace una semana.

De acuerdo con Foro TV, la estación de Pemex tuvo que cerrar al servicio de los automovilistas ante la falta de distribución de combustible que se ha reportado los últimos días en diversos estados del país.

El cierre de la estación se dio por la falta de pipas que no han llegado a la estación para poder abastecer el combustible.

La estación se encuentra totalmente acordonada en muestra de que está cerrada y con carteles en donde se lee: “No hay servicio”.

Aparentemente, esta es la primera gasolinera que cierra debido a la falta de combustible en la Ciudad de México.

Ante la problemática que se ha reportado en diversos estados, este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay gasolina suficiente y el país no presenta un problema de desabasto, pues lo que se está haciendo es cuidar la distribución, por lo que no han abierto los ductos para que no haya fugas.

Por su parte, esta mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que se trabaja en la logística necesaria para garantizar el abasto de gasolina.

