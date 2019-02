Programas de la CDMX que cambian de nombre con el nuevo gobierno

Diputados locales solicitaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no convertir el Congreso de la Ciudad de México en un aparato para sus revanchas políticas.

Y es que, durante las primeras semanas de gobierno, Sheinbaum Pardo se ha encargado de desaparecer o cambiar el nombre a acciones, leyes o planes de la administración saliente.

Por ejemplo, los sábados de “Tu Ciudad te Requiere” pasaron a ser “Sábados de Tequio”, el programa de “Por Tu familia, Desarme Voluntario” cambio de nombre a “Sí al Desarme, sí a la Paz” y hasta las tradicionales “tamalizas”, partida de rosca de reyes y las cenas de Navidad o Fin de año en el Zócalo desaparecieron.

Pero la estocada que ha hecho la actual jefa de Gobierno es quitar el Programa Médico en tu Casa y convertirlo en “Salud en tu Vida”, aunque con esto viole la Ley de Salud del Distrito Federal, la cual establece que Médico en tu Casa brindará servicios de salud a domicilio a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, enfermos postrados o terminales, personas en situación de abandono y personas con discapacidad.

Para oficializar la desaparición de este programa por considerar que no es tan efectivo, legisladores de Morena buscarán en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso capitalino modificar la ley para cumplir con la nueva disposición.

Piden mesura

Ante esto, el coordinador del PAN en el órgano legislativo local comentó que la oposición no va a ser instrumento de sus revanchas políticas.

Recordó que en diciembre durante la discusión del presupuesto votaron con libertad y convicción a favor y en contra de lo que consideraron benéfico para la ciudad.







“Así con esa libertad vamos a actuar y vamos a dar nuestro voto a lo que consideremos que es benéfico para la ciudad y lo vamos a dar en contra, con fuerza y sin ataduras en lo que perjudica a la ciudad y si hay instrumentos de sus revanchas, ni en sueños”, señaló a Publimetro.

A su vez, el coordinador del PRD, Jorge Gaviño, sostuvo que “es más importante el niño que el nombre del niño”, pero solicitó no quitarle recursos a este programa se llame como se llame.

“No nos interesa cómo se llame, pónganle como quieran, pero que el programa se fortalezca no que disminuya. Ya de facto la ley se está cambiando. El Artículo 6 no se ha cambiado, no lo hemos cambiado nosotros, pero ya no nos hacen caso. La ley es la ley, pero ya no se está haciendo vigente”, criticó.

F1 también en riesgo

El pasado sexenio también se logró que la Fórmula 1 regresara a México, pero ahora Claudia Sheinbaum señaló que es muy caro para la Ciudad de México mantener este espectáculo automovilístico por lo que se evaluará su continuidad a partir del año 2020.

La mandataria capitalina explicó que el gobierno federal aportaba 400 millones de pesos para la carreras, pero ahora estos recursos se irán a la construcción del Tren Maya, por lo que le resultaría oneroso a la ciudad cargar con los gastos de este espectáculo de talla mundial.

Cambio de nombre

Tu Ciudad te Requiere por Sábados de Tequio

Por tu Familia, Desarme Voluntario por Sí al Desarme, Sí a la Paz

Médico en tu Casa por Sí al Desarme, Sí a la Paz

El dato:

Médico en tu casa se ha replicado en nueve estados del país:

Michoacán

Chihuahua

Tlaxcala

Chiapas

Tabasco

Nuevo León

Quintana Roo

Aguascalientes

Durango

Sinaloa

Coahuila

Chiapas

