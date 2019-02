Al día ocurren 11 intentos de extorsión de presuntos cárteles en la CDMX

Al día se reciben en la Ciudad de México 11 llamadas telefónicas de presuntos integrantes de organizaciones delictivas que buscan extorsionar a familias o comerciantes.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió durante 2018, cuatro mil 30 reportes de extorsión bajo esta modalidad; es decir, un promedio de 335 al mes.

Este promedio se mantiene a pesar de que el Gobierno capitalino ha informado que tiene acciones para el combate de este ilícito que en muchas ocasiones no se concreta, pero que deja huella en las personas que lo viven.

Por ejemplo, Carlos es comerciante en la alcaldía de Gustavo A. Madero y recibió una llamada telefónica en su negocio, por parte de presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes le exigieron dinero a cambio de dejarlo trabajar.

Los delincuentes le proporcionaron la ubicación y características de su negocio, y le dijeron que tenía que depositar cinco mil pesos en una cuenta bancaria o de lo contrario podría sufrir daños en su negocio y también en su persona.

Relata a Publimetro que sintió miedo, y recordó que hace unas semanas compartió los datos de contacto de su negocio vía internet, para llegar a más clientes.

“Seguramente sacaron mis datos de internet. Lo que hice fue bajar mis datos y corroborar el número de cuenta que me proporcionó. La verdad también tengo miedo de que sea real”, comentó.

Carlos comentó que no depositó el dinero al número de cuenta que le proporcionaron (4152-3134-4864-7797), pero ahora vive con miedo de que la extorsión se repita o que le pase algo a su familia o negocio.







Fue precisamente en la alcaldía dGustavo A. Madero donde hace unas semanas se difundió un video de supuestos integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes amenazan a delincuentes.

Casos de extorsión

Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México señalan que de enero de 2016 a enero de 2019 se denunciaron mil 764 casos de extorsión en la capital del país.

Las alcaldías que concentraron más denuncias son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Benito Juárez.

El Consejo Ciudadano recordó a la ciudadanía que la regla básica de la prevención ante este delito es colgar y llamar al 5533-5533 para realizar el reporte. Además, las personas que tengan teléfono inteligente con sistema operativo Android pueden descargar la aplicación No Más Extorsiones, que alerta sobre la recepción de este tipo de llamadas.

Durante 2018, la línea 5533-5533 recibió 33 mil ocho reportes de extorsión en sus diversas modalidades; de éstos, 29 mil 941 fueron tentativos, mil 777 consumados y mil 290 informativos.

Organizaciones delictivas

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, informó que en la capital del país operan entre 10 y 12 organizaciones criminales, entre las que se encuentran “La Unión de Tepito, La Fuerza Anti-Unión, también El Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Los Molina y La Rosa Nueva”.

“Hay una diferencia entre hablar de una organización delictiva y un cártel. Esto no es un tema jurídico, es tema de qué entiende la ciudadanía. Hablo de organizaciones delictivas y de ésas no hay cuatro ni cinco, hay 10 o 12. Pero ésos no son cárteles como los entiende la gente”, explicó.

Modalidades de extorsión

Llamada de sondeo: 9 mil 158

Secuestro virtual: 7 mil 489

Otros: 5 mil 36

Amenazas: 4 mil 185

Supuestos integrantes de organizaciones delictivas: 4 mil 30

Ganador de premio: 3 mil 110

