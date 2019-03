Empresa de scooters propone 1.5% de contraprestación por viaje

La empresa de scooters eléctricos Lime propuso a la Secretaría de Movilidad (Semovi) dar una contraprestación del 1.5% de cada viaje para poder brindar el servicio.

Es decir, si un viaje cuesta 40 pesos, la empresa pagaría 60 centavos a la Semovi, los cuales irían al Fondo para el Ciclista y el Peatón, el cual fue creado en diciembre de 2015.

Julia Ortiz, directora de Relaciones Gubernamentales de la compañía, explicó a Publimetro que están en la mejor disposición de colaborar con las autoridades para regularse, pero advirtió que podrían dejar de operar en la capital del país si se les quiere comparar con un automóvil.

“Estamos a favor de pagar una contraprestación, no estamos bajo la idea de que prestar el servicio no nos cueste nada. Estamos a favor de pagar una contraprestación por prestar el servicio y por los viajes que se generen (1.5%), obviamente que sean similares a los que les cobran a plataformas que también se rigen con un celular, no hay manera de que estemos pagando algo adicional”, comentó.

En este sentido, refirió que para brindar un servicio eficiente proponen a la Semovi tener mil patines en cada alcaldía y no 500 unidades en tres demarcaciones territoriales, como actualmente ocurre con el permiso temporal que tienen por 45 días.

Precisó que a un mes de la entrada en vigor de este permiso temporal, sus viajes y empleos han bajado en un 66%. Por ejemplo -dijo- antes pagaban 45 pesos por patín recargado a sus empleados eventuales, ahora la cuota es de 28 pesos por unidad.





Sanciones propositivas

Julia Ortiz consideró que sí es importante que en algún momento se puedan aplicar sanciones a los usuarios que estacionan sus unidades en lugares prohibidos porque también es una manera de educar; sin embargo, consideró que las sanciones propositivas son mejor que las económicas.

“Por otro lado las sanciones deben estar equiparadas, parece que los scooters son el diablo, y me pregunto, entonces los autos dónde quedan. Nosotros de hecho sancionamos a los usuarios que se estacionan fuera del polígono permitido y aquellos que han sido reportados generando incidencias negativas, nosotros tenemos la capacidad de sacarlos de nuestro sistema”, indicó.

En este sentido, subrayó que están realizando campañas informativas para concientizar a los usuarios sobre la circulación y estacionamiento de unidades. Además destacó que tienen un chat con autoridades de las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para intercambiar información sobre scooters mal estacionados.

“Tanto Semovi como las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc han establecido con nosotros chats donde nos piden acomodar unidades que ellos ven mal estacionadas, yo les puedo decir que Lime es la empresa que menos reportes tiene. Tenemos que empezar a distinguen quién está haciendo bien la tarea y quién no porque nos están metiendo a todos en un mismo saco y estamos pagando justos por pecadores”, apuntó Julia Ortiz.

Usuarios Lime:

30% sustituyó el auto por el scooters

5 de cada 10 terminó o comenzó su viaje en un patín

Mil unidades por alcaldía es lo que proponen

20 unidades han sido vandalizadas por vecinos

Así lo dijo:

“Hoy leía críticas tremendas a servicios en vehículos de todos lados, de todos colores, de todos sabores y el foco es el monopatín, el diablo es el monopatín”: Julia Ortiz, directora de Relaciones Gubernamentales de Lime.

