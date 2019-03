Conducción segura de scooters, responsabilidad del usuario: Semovi

Los usuarios de scooters y bicicletas sin anclaje deben educarse solos para ser responsables al conducir, por lo que no se vislumbra que el permiso definitivo para este tipo de vehículos tenga sanciones, adelantó el secretario de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous.

En entrevista con Publimetro, consideró que las personas que conduzcan este tipo de vehículos no motorizados tienen que ser prudentes y no exponerse ni exponer a los demás, y que esto no es responsabilidad exclusiva de las empresas o autoridades.

“Hay que apelar a la responsabilidad y a la prudencia individual, no podemos decir simplemente: esto es responsabilidad de la empresa o de la autoridad. Yo estoy seguro que ustedes no harían lo que hizo un usuario de scooters hace unos días sobre Viaducto, es un acto de imprudencia básica, la mayoría de la gente no lo hace. Por eso hay que apelar a los usuarios a que se están poniendo en riesgo ellos mismos y poniendo en riesgo a otros”, apuntó.

En este sentido, subrayó que si bien está cambiando la tecnología de movilidad, hay un principio básico de precaución que deben de cumplir y asumir los usuarios, empresas y autoridades.

“Cuando hay un cambio tan importante en la tecnología uno debe de ser todavía más prudente que con las cosas que ya conocemos porque todavía no sabemos cuáles son todas las implicaciones, por eso hicimos el programa piloto, queremos recopilar toda la información y a ver qué pasa”, indicó Lajous.

No han querido participar

El Secretario de Movilidad señaló que siempre han tenido comunicación y las puertas abiertas para Grin, aunque la empresa diga lo contrario.

De igual forma, expuso que es probable que Grin no esté contemplado en los permisos definitivos para scooters y bicicletas sin anclaje, pues no han entregado información sobre sus viajes, información indispensable que están ocupando para delinear el permiso temporal.

Al respecto, directivos de Grin señalaron que desean seguir en la Ciudad de México, aunque señalaron que sino se dan las condiciones óptimas de operación, “muy a su pesar tendrían que irse”.









También rechazaron que no hayan querido participar con las autoridades, y comentaron que la Semovi no los ha querido escuchar y que su única comunicación es por tuits.

Su legado

Andrés Lajous precisó que trabajan en la simplificación administrativa para los taxistas y en la reducción de los tiempos de traslado para los capitalinos.

A su vez, destacó que trabajan en la mejora del transporte público concesionado, aunque descartó que este año vaya a existir sustitución de microbuses. Lo que sí habrá es un registro de unidades y conductores, y se comenzarán con la colocación de GPS a las unidades, todo esto para tener información de la operación real de las unidades.

“Esto nos permitirá saber qué vamos a hacer más adelante, si lo hacemos sin la información real esto se vuelve un volado. Entonces queremos tener un diagnóstico basado en cómo realmente operan. Esta información que es útil para los usuarios, concesionarios y nosotros, es lo que vamos a utilizar para reorganizar el transporte urbano en superficie”, subrayó.

Por lo anterior, confío que esta reorganización en el transporte concesionado pueda ser su legado, y a pregunta expresa indicó que se ve los seis años de la presente administración en la Semovi.

