Proponen arresto y multa para personas que mutilen a mascotas por estética

En la Ciudad de México los veterinarios que le corten la cola, orejas o mutilen a las mascotas con fines estéticos podrían ser arrestados y tendrían que pagar una multa de hasta 50 mil pesos.

El diputado local Federico Döring presentó una iniciativa para castigar con multas de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (25 mil 377 a 50 mil 694 pesos) y arresto de 25 a 36 horas a quien realice cualquier tipo de mutilación con fines estéticos a los mascotas, que no tenga un fin médico relacionado con la buena salud del animal.

Además, estas mismas penas aplicarán para quienes vendan animales con orejas y colas recortadas.

También esta misma iniciativa con la que se busca reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y a la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, propone de nueve meses a tres años de prisión para cualquier persona que mutile a algún animal.

Para José Luis Carranza, presidente del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal, esta iniciativa es acertada, pues ya se específica que también es maltrato animal que los dueños de las mascotas les corten las orejas y cola con fines estéticos.

“El tipo penal de maltrato animal se tiene que actualizar, no es suficiente únicamente sancionar de manera genérica las lesiones y la muerte de los animales porque con este sistema penal acusatorio que tenemos hoy en día, los delincuentes se las ingenian para evadir la acción de la justicia. Qué bueno que ya se estén precisando más los tipos de maltrato animal”, refirió a Publimetro.

En la Ciudad de México hay distintas instancias para castigar el maltrato animal, una de ella es la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o al Consejo Ciudadano, en donde se atiende los reportes y personal acude a verificar el maltrato.

Esta iniciativa se suma a la presentada por la diputada local Leticia Varela para castigar penalmente a las personas que utilicen animales para la celebración de ritos, abandono de animales por más de 72 horas y también se pretende sancionar a los veterinarios que no atiendan a un animal en caso de emergencia.

Para Marielena Hoyo, activista a favor de los animales, estas iniciativas tienen muy buena intención, pero no son claras en cuanto a su implementación, por ejemplo en el tema de la zoofilia, abandono o negligencia veterinaria.

Precisó que es muy difícil comprobar los actos sexuales entre un hombre y un animal, a menos que sea infraganti o se encuentre semen en el animal. Además, precisó que la iniciativa de Leticia Varela abre la puerta para que cualquier civil pueda entrar a un domicilio y rescatar a un animal que esté abandonado por más de 72 horas.

“Yo me pregunto quién va a llevar acabo el conteo de las horas o si va a ser un pretexto para que tú le des alas a alguien para que pueda entrar a tu casa y disque rescate al animal abandonado. Por ejemplo, muchos dueños salen de viaje y dejan a sus mascotas encargadas, y la persona encargada sólo va en la noche cuando nadie la ve, este y otros aspectos hay que pulir”, indicó en entrevista con este medio.

"No estoy en contra, pero hay muchas cosas que necesitarían aclararlas para ver cómo procederían y si es factible que procedan a nivel penal…Algún tipo de maltrato pudiera castigarse administrativamente, otro tiene que ir al Código Penal, es a mí lo que me preocupa, que lleguemos a exagere tanto, que nada funcione". Marielena Hoyo, activista a favor de los aniles y ex directora del Zoológico de Chapultepec.