'Flaquita y menudita, pero sí sé ser jefa': Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró frente a policías que a pesar de su apariencia física sí sabe ser jefa, y que su objetivo principal es terminar con la corrupción en la policía y en las demás áreas.

“Que quede una cosa clara: aquí no se permite la corrupción. Ahí que me ven –unos de ustedes me conocen de antes– flaquita, menudita, sí sé ser jefa; y se va a acabar la corrupción, porque se va a acabar la corrupción. Entonces, eso es lo primero”, señaló.

Te puede interesar:

Aumentan delitos diarios en la CDMX en un 22%

Revisarán alcoholímetro para proteger más a policías

De igual forma, al reconocer a Salvador Pérez Méndez como el policía del mes de marzo, subrayó que los altos mandos de la policía capitalina ya no reciben cuotas, y que ahora se trabaja con honestidad.

Asimismo, precisó que se va a mejorar la condición salarial de los policías, y que el próximo objetivo es premiar, al igual que al policía mes, al mejor cuadrante y después buscar la posibilidad de premiar al mejor sector policial.

“Para que no sólo sea la heroicidad que reconocemos en todos ustedes que se premia, sino también al mejor equipo y así nos vamos a ir también al mejor sector. Sé qué hay muchas deficiencias históricas y las vamos a ir atendiendo”, señaló Sheinbaum.

Durante el acto protocolario celebrado en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina exhortó a los policías a redoblar esfuerzos para fortalecer la seguridad en calles de la capital.

“Necesitamos trabajar más duro por la seguridad, por los habitantes de la Ciudad de México; sé que trabajan muy duro, a veces no sólo es la cantidad de trabajo que ponemos, las horas que trabajamos sino la estrategia conjunta que definimos para poder atender los problemas”, comentó.

Policía del mes

Con una gratificación de 50 mil pesos, el Gobierno capitalino reconoció al policía segundo perteneciente a la Policía Bancaria e Industrial, Salvador Pérez Méndez.

De acuerdo con los reportes, el elemento también bautizado como “todo solito”, logró detener a una persona acusada de robo y que se encontraba forcejeando con una mujer para despojarla de su celular en los torniquetes de la estación del metro San Juan de Letrán.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 11 marzo, cuando Pérez Méndez logró detener por su cuenta a uno de los sujetos mientras pedía apoyo vía radio.

Sin embargo, no esperó y decidió poner a disposición al responsable y llevar a dos testigos más, decididos a levantar la denuncia. Todo, de manera solitaria y sin apoyo de algún otro compañero.

Lo más visto en Publimetro TV: