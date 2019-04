Alzas en gasolina no van a parar, mientras el petróleo siga subiendo

El alza en el costo de la gasolina y diésel “no va a parar” mientras siga subiendo el precio internacional de petróleo; que ya supera 71 dólares por barril, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova.

Señaló que es mentira que los expendedores sean los culpables del encarecimiento de dichos combustibles, como ha difundido el gobierno federal; y aclaró que estimulo fiscal o reducción del IEPS a los hidrocarburos ha sido absorbido por el incremento en precio internacional del crudo.

"El 80% de la gasolina que consume México –160 millones de litros diarios– son importadas; y por lo tanto, el precio está fijado por el costo internacional de los hidrocarburos", reportó la Amegas.

“La información difundida la semana pasada, donde se afirma que los gasolineros se quedan con el estimulo fiscal de 1.77 pesos por litro de gasolina es una distorsión. Los expendedores no somos delincuentes.

“Queremos informar que esto –el alza de precios– no va a parar; porque el costo internacional del petróleo y la molécula de gasolina está subiendo a nivel global. El crudo de referencia Brent, ya supera 70 dólares por barril y es una tendencia mundial que no fija Pemex y que no fija México”, dijo.

Precio real de gasolina: 23.50 pesos

En una entrevista, el presidente de la Amegas explicó que, sin el subsidio al Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica la Secretaría de Hacienda, la gasolina Magna costaría 22.50 pesos y la Premium, 23.50 pesos por litro.

Explicó que para evitar el impacto que causa el costo real de los combustibles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fijó un estimulo o reducción de 1.77 pesos en la tasa actual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se ubica en 4.50 pesos por litro.

Sin embargo, puntualizó que durante diciembre, enero, febrero y marzo, la Secretaría de Hacienda no aplicó ningún estímulo fiscal al combustible; mientras que para en la primera semana de abril llegó a 1.50 pesos y para la terrera semana de este mes lo subió a 1.77 pesos.

Pese a ello, el precio de las gasolinas se ha encarecido a nivel mundial, con un costo internacional que apunta a 25 pesos por litro. Eso desactivó el estímulo al IEPS; y no es que los gasolineros se hayan quedado con el beneficio.

“Nosotros tenemos la tranquilidad de que el precio final de la gasolina refleja el costo que fija Pemex a los expendedores; con autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ello esta soportado por los precios internacionales.

“Y a ese precio que pone Pemex, los gasolineros le suman el margen de ganancia autorizado, que es de 6.5%; y a ese nivel estamos vendiendo el litro de gasolina y diésel. No somos delincuentes, somos empresarios responsables”, concluyó el presidente de la Amegas.

