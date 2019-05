Empresarios de la CDMX demandan bajar inseguridad en 6 meses

Empresarios de la Ciudad de México dieron un plazo de seis meses al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, para disminuir los indices delictivos.

Este ultimátum se dio en un desayuno entre representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la capital del país (Coparmex-CDMX) y el jefe de la policía capitalina.

Tras la reunión, el presidente del organismo empresarial en la Ciudad de México, Jesús Padilla, explicó que el incremento en los delitos de extorsión, cobro de derecho de piso, robo a transporte de carga y robo a negocio, preocupa al sector empresarial por lo que exigieron resultados.

“El reto que le hemos puesto es que sus índices de inseguridad vayan a la baja de manera rápida, de cuatro a seis meses. Le señalamos el efecto de la puerta giratoria, necesitamos que la Procuraduría capitalina, cada vez que tenga un delincuente, verdaderamente se quejen guardados, queremos más delincuentes en las cárceles más que policías en las calles”, expuso.

Precisó que si en seis meses los índices de inseguridad continúan a la alza, analizarán las acciones a seguir, aunque por el momento descartó que vaya a existir una fuga de empresas.

Sin embargo, subrayó que lo que sí se ha visto en los últimos meses es que los comercios cierran por temor a las extorsiones o el cobro de derecho de piso.

Inseguridad aumenta

Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México apuntan que durante el primer trimestre de 2019 el robo a negocio aumentó en 215%, comparado al mismo periodo del años pasado. En tanto, la extorsión creció en 118% de enero a marzo.

Las alcaldías en donde se registran más robo a negocios son: Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. En tanto, las zonas de la ciudad con mas extorsiones son: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), Ada Irma Cruz Davalillo refirió que quienes integran el sector comercial de la ciudad albergan un sentimiento de zozobra y temor por el avance de la delincuencia, por lo que también exigieron resultados.

El presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Salvador Guerrero, señaló a Publimetro que sí es posible que en seis meses pueda haber una baja en la incidencia delictiva, pues trabajan en conjunto con empresarios para atender sus inquietudes y además existe una estrategia clara en materia de seguridad entre autoridades locales y federales.

"Sí existe una estratega clara, definida y presentada a los empresarios. Sí existe una determinación política de la jefa de gobierno de atender el tema, y además existe participación ciudadana coordinada para atender los temas de la incidencia delictiva que le preocupan a los empresarios", argumentó.

Robo a negocio con violencia en 2019

Enero: 717

Febrero: 591

Marzo: 525

Extorsiones

Enero: 97

Febrero: 133

Marzo: 52

Así lo dijo: “Hay un aumento claro en la disminución del empleo, es una evidencia que hay negocios que están cerrando porque no soportan el cobro de la extorsión. Tenemos datos de que en el Centro Histórico han asesinado a comerciantes que no han pagado a tiempo una extprsión o no la han querido pagar. Es evidente que esto inhibe que los inversionistas pongan sus recursos en la capital”: Jesús Padilla, presidente de la Coparmex.

