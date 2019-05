Reportan desaparición de alumna de la Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó la desaparición de la alumna Elizabeth Santibañez Posadas, la joven de 22 años fue vista por última vez ayer jueves cuando se dirigía a su facultad.

Te puede interesar: Se fortalece teoría sobre bala perdida en caso CCH Oriente: PGJ CDMX

Su hermana, Berenice Santibañez, compartió en Facebook la ficha de desaparición elaborada por la Fiscalía Especializada para la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas (Fipede).

📣 AVISO 📣 La Facultad de Ciencias informa que a través del área jurídica se mantiene un contacto permanente con los familiares de Elizabeth Santibañez Posadas Informaremos de cualquier avance en las investigaciones. #Ciencias #TeQueremosDeRegresoElizabeth pic.twitter.com/8tTvpH3Ns9 — Facultad de Ciencias (@fciencias) May 3, 2019

En el boletín se detalla que la joven vestía chamarra café, una blusa azul, pantalón verde olivo, zapatos cafés con plataforma y un gorro beige; el lugar en donde fue por última vez fue en la colonia Jardines de Cerro Gordo, en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

“Les pido su ayuda: Mi hermana es alumna de la Facultad de Ciencias de la Licenciatura en Física, el día de ayer salió a la Facultad y no regresó a casa, les comparto el boletín de la FIPEDE esperando me puedan ayudar a compartirlo o si alguno de ustedes la conoce o sabe algo me pueda contactar”, escribió Berenice en Facebook.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: