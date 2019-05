Vamos a cumplir nuestros compromisos, hasta lo que no se ofreció: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno cumplirá con demasía, hasta lo que no se ofreció, y el presupuesto alcanzará para sacar de la pobreza al pueblo, además de que advirtió que vigilará que se esté cumpliendo con el aumento al salario mínimo en la zona fronteriza.

Afirmó que su movimiento triunfó para lograr la Cuarta Transformación del país de manera pacífica, sin violencia, y señaló que no habrá simulación, sino cambio verdadero, de régimen y no sólo de gobierno.

López Obrador se sorprendió aquí al enterarse, de viva voz de la gente, que no se estaría cumpliendo el acuerdo de que el salario mínimo en esta ciudad fronteriza sea de seis mil pesos mensuales.

Llamó a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, a que esté "muy pendiente", que lo cheque, porque "nada de que las maquiladoras van a estar explotando a los trabajadores.









"Por eso vengo, porque podemos tener buenas intenciones, dar instrucciones, pero no se cumplen. Se acatan, pero no se cumplen. No, se tienen que cumplir, ya ven como soy yo de perseverante, de terco", subrayó.

En un acto público en la Macroplaza, ante miles de personas, el mandatario dejó en claro que cumplirá sus compromisos "con demasía", y arremetió contra los "corruptos" neoliberales que, dijo, en los últimos 36 años hicieron que el salario mínimo se despreciara en 70 por ciento.

Mencionó que con el inicio de su administración el salario mínimo en todo el país aumentó en 16 por ciento, y en la frontera al doble, por lo que deberían ser de un poco más de 200 pesos al día.

Entonces preguntó si se está cumpliendo el acuerdo respectivo y recibió un rotundo: no; insistió en si no se están pagando salarios mínimos de seis mil pesos al mes y otra vez la respuesta de la gente fue: no.

Agregó que por eso viene a encontrarse con la gente, y garantizó que regresará para volver a preguntar cómo está lo del salario mínimo.

