Periodista Carolina Rocha denuncia violenta agresión

La periodista Carolina Rocha, conductora de Hechos Sábado en TV Azteca, denunció a través de redes sociales ser víctima de una agresión la noche del martes 7 de mayo.

Los hechos ocurrieron cuando Rocha se dirigía hacia la televisora del Ajusco. "Me pasé por distraída y ensimismada. Tomé por ello el retorno de periférico Ajusco y volví en U. Vi un chico que dudó en cruzar frente al coche delante de mi. Bajé la velocidad. Lo voltee a ver y justo ahí me aventó un vaso con agua a la cara".

Vi un chico que dudó en cruzar frente al coche delante de mi. Bajé la velocidad. Lo voltee a ver y justo ahí me aventó un vaso con agua a la cara.

Después de responderle verbalmente, Rocha comenzó a preocuparse de la procedencia del líquido. El pasado martes se dio a conocer que el Gobierno de la Ciudad de México busca blindar a las mujeres para evitar que sean víctimas de ataques con ácido y acoso callejero. Para ello, se han presentado iniciativas para tipificar en el Código Penal del Distrito Federal los ataques en contra de mujeres con sustancias químicas; además, a través de otra iniciativa, se busca castigar con arresto o con trabajo comunitario a las personas que en la calle lancen piropos en contra de las damas.

"No sabía si regresar y lanzarle insultos", explica Carolina Rocha. "Tenía mucha angustia. Pensé que quizás era un líquido peligroso. Intentaba captar olores. Tocarme el rostro, sentir si estaba caliente o con alguna alergia. Nada. Quise llorar. Pero seguí el camino. Ya en el canal me quité el chal que traía y olí que eran orines".

De verdad me pregunto qué motiva a alguien a hacer algo así. Pues lastima y llena de rabia e impotencia al atacado.

Finalmente, tras la agresión, la periodista continuó con sus actividades cotidianas, no sin antes reflexionar: "Ahora que escribo, pienso que no importa qué quiso ese muchacho que no se veía drogado o enfermo. Pienso que la vida me lanzó un despierta. Abre los ojos. Una cubetada en días en que justamente he estado encerrada en mi misma".

Esto dicho. Ya superado el trance y enjabonada, nos vemos en #elotroMéxico. Yo lista en el estudio de @Javier_Alatorre . Los veo, sonriendo, en unos minutos.

