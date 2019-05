Rompe récord captura de migrantes en EU durante abril

Las autoridades estadounidenses arrestaron a 98 mil 977 migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en abril, la mayor cifra de los últimos seis meses, según datos publicados este miércoles por la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés).

Con esas detenciones de abril, ascienden ya a 460 mil 294 los arrestos de migrantes en el linde fronterizo desde el inicio del presente año fiscal 2019, que comenzó en octubre pasado.

En su cuenta de Twitter, la CBP subrayó que en lo que llevamos de año fiscal 2019 se ha sobrepasado el número total de arrestos en la frontera desde 2009.

De los arrestados en abril, un total de ocho mil 897 eran menores no acompañados y otros 58 mil 474 miembros de grupos familiares.

