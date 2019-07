'Segunda almoneda', modalidad de fraude que va al alza en la CDMX

Durante el último mes en la Ciudad de México, el fraude inmobiliario conocido como “segunda almoneda” ha venido al alza.

El director del Consejo Ciudadano de la CDMX, Salvador Guerrero, explicó a Publimetro que este tipo de fraude consiste en publicitar una casa o un departamento a un precio razonable con la leyenda “segunda almoneda”.

Cuando una persona llama para recibir informes, son muy bien atendidos y se les ofrece otro inmueble bajo el argumento de que la propiedad publicitada ya no está disponible. Al aceptar y dar algún enganche se consuma el fraude, pues el comprador de buena fe puede adquirir una casa que tenga derechos litigosos, es decir, que se encuentre en un juicio.

“En los derechos litigiosos tú das una cierta cantidad de dinero (desde 100 mil hasta cuatro millones de pesos), y después de que das esa cantidad estás esperando a que termine el juicio y resulta que no hay ninguna de las propiedades que te ofrecieron y ya te robaron”, expuso.

En este sentido, refirió que sigue existiendo manipulación de los delincuentes sobre los compradores, quienes se encuentran muy interesados en adquirir una vivienda. Por lo anterior, recomendó a las personas visitar páginas de inmobiliarias reconocidas, no dar dinero a las primeras de cambio, cerciorarse en el Registro Público de la Propiedad sobre el verdadero dueño del inmueble, y apoyarse en profesionales para hacer una compra.

“Si el propietario o una inmobiliaria dicen no poder mostrar la propiedad aunque niega vender derechos litigiosos e inclusive no lo están haciendo, obviamente no tiene ningún sentido dar un enganche aunque sea buena oferta. Ese es el tema, se alimentan siempre de la necesidad de la gente", abundó.

Otras modalidades de fraudes inmobiliarios que ha detectado el Consejo Ciudadano son: ofertar inmuebles en derechos litigiosos, ofrecer una vivienda a bajo costo en un buen lugar, y utilizar plataformas de internet o redes sociales para promocionar una compra o renta.

Durante el primer semestre del año, el Consejo Ciudadano recibió 436 reportes relacionados a fraude inmobiliario, sobretodo en segunda mano y mercado libre.

¿Dónde comprar o rentar?

La empresa inmobiliaria TrueHome señaló que las colonias Álamos, San Rafael y Cuauhtémoc se volverán tendencia en el futuro para comprar o rentar una casa.

“Es conveniente comenzar a ver estos espacios de la ciudad gracias a su buena ubicación, conexión con transporte público; incluso en muchos casos se puede prescindir de un auto para transportarse. Además presentan un acelerado crecimiento en aspectos culturales, sociales y económicos. Esto, sumado a los precios muy competitivos que se ofrecen en venta actualmente”, dijo Álvaro Cepeda, cofundador de la inmobiliaria.

Por ejemplo, en la colonia Álamos se pueden encontrar propiedades con un costo de 43 mil 542 pesos por metro cuadrado para departamentos nuevos y 29 mil 903 para departamentos usados. En tanto, en San Rafael los precios oscilan entre 47 mil 878 para departamentos nuevos y 25 mil 600 para los usados.

Alcaldías con más fraudes de todo tipo durante 2019:

Cuauhtémoc: mil 85

Benito Juárez: 655

Iztapalapa: 430

Miguel Hidalgo: 402

Coyoacán: 357

Gustavo A. Madero: 354

