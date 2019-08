Ocurren al día, en promedio, 20 casos de abuso policial en la CDMX

La Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX ha iniciado un promedio de 20 expedientes diarios en contra de policías por posibles actos de abuso de autoridad o corrupción durante 2019.

Cifras de la SSC señalan que de enero a mayo se levantaron más de tres mil expedientes por diversos hechos. La Dirección de Asuntos Internos tiene la misión de investigar, inspeccionar y supervisar la actuación policial, verificando el funcionamiento y desempeño de las policías, “erradicando conductas contrarias a la actuación policial”.

Uno de estos expedientes fue el que se abrió en contra de cuatro policías que fueron señalados por presuntamente abusar sexualmente de una joven en la alcaldía de Azcapotzalco. Actualmente los elementos se encuentran bajo resguardo (vigilancia) de las autoridades, aunque a pesar de la gravedad del asunto, los uniformados podrían regresar a sus funciones y no recibir un castigo penal por la falta de denuncia de la joven ante la Procuraduría General de Justicia capitalina.

“Seguramente si no hay una imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta de investigación con lo que tenemos para poder hacer una imputación, tendrán que irse y regresar a su trabajo, no vamos a fabricar culpables”, recalcó la procuradora Ernestina Godoy.

Precisó que esta posibilidad ya la sabe la familia de la joven atacada, y que por lo pronto están tratando de integrar la carpeta de investigación correspondiente para presentar a estos uniformados al Ministerio Púbico, pero insistió en que debe haber una imputación directa, situación que no hay hasta ahora.

“Sino podemos integrar la carpeta y no hay una imputación, no hay razón para que los separen de su cargo… estamos viendo que es lo que tenemos nosotros en la carpeta para poder hacer nosotros la imputación, a partir de la declaración de que ella hizo”, abundó Godoy.

Otros casos de abuso policial

En 2017, la Dirección General de Asuntos Internos levantó 11 mil 584 expedientes y para 2018 la cifra pasó a 12 mil 445, informó la SSC.

Otro caso muy sonado de abuso policial ocurrió el pasado 27 de junio cuando nueve policías agredieron a una mujer que circulaba sobre Viaducto y Revolución. De acuerdo con las indagatorias, una moto en la que viajaban dos oficiales se impactó en la parte trasera del vehículo de una joven; después de uno minutos, nueve policías que venían en diferentes patrullas bajaron a la afectada de su automóvil a rastras para quitarle las llaves y su celular, el caso quedó evidenciado y se viralizó en redes sociales.

Además, el 2 de agosto de 2018 al menos seis policías golpearon y asaltaron a un grupo de jóvenes afuera de un bar sobre avenida Nuevo León.

La SSC explicó que en el primer semestre del año se turnaron 126 casos a la Procuraduría por abuso de autoridad o corrupción policial, de los cuales 23 fueron vinculados a proceso.

El Dato:

90% de los policías son buenos, de acuerdo a la SSC

126 casos de abuso policial han sido enviados de la SSC a la PGJ en lo que va del año

23 policías ya fueron vinculados a proceso por diversos delitos

