Conacyt deja sin recursos a Olimpiada Mexicana de Matemáticas

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) denunció que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) retiró todo el apoyo para el segundo semestre del año, por lo que no podrá asistir a importantes competencias.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que el Conacyt no los apoyará en la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemática, ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM, “la primera vez que no se apoya en más de 15 años”.

Tampoco recibirán recursos para la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) en Sudáfrica, agregó el Programa de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM).

La OMM reprochó que a las autoridades correspondientes no les importe el alcance que tiene la OMM, en la que participan más de 500 mil alumnos, los dos concursos que se organización a nivel nacional cada año, ni los resultados de lo niños en los últimos años en competencias internacionales.

Afirmó que esa falta de apoyo compromete la labor que ha hecho la Olimpiada Mexicana de Matemáticas por más de 30 años en conjunto con la Sociedad Matemática Mexicana y "pone en riesgo la participación de México en las olimpiadas internacionales de 2020”.

No importa el alcanze que tiene la OMM actualmente (más de 500,000 alumnos), no importa que organicemos dos concursos nacionales al año, no importa los resultados de los niños este año (y de los últimos años) en competencias internacionales.

— OMM (@ommtw) August 11, 2019