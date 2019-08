Amparos sobre cocaína, paso importante para no criminalizar drogas: MUCD

Este martes fueron otorgados dos amparos para el uso, transporte y posesión de la cocaína como parte una decisión nunca antes vista en México o en el mundo.

De acuerdo a Tania Ramírez, directora de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia MUCD, estos amparos contribuyen al debate para eliminar la criminalización de las drogas y abordarlas desde un enfoque de salud pública.

En una entrevista para Publimetro, la integrante de esta organización promotora de los amparos indicó que no se busca hacer una campaña para que más personas consuman esta droga o buscar su legalización sino para reducir los índices de criminalidad que rodean su consumo.

Agregó que aún no se tratan de permisos para su consumo sino de un paso legal importante para el tratamiento de la cocaína y, en un futuro, para algunas otras drogas.

“[Los amparos] son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno drogas por parte del poder judicial y una oportunidad única para abogar nuevamente por el fin de la guerra y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión”, explicó MUCD a través de un comunicado de prensa.

¿En qué consisten estos amparos?

Se acudió con la Cofepris a solicitar el permiso que establece la Ley General de Salud, ante la negativa, decidimos acudir al amparo y entonces fue que el juez en primera instancia, decidió otorgar el amparo a dos personas para el uso de la cocaína y todas las actividades relacionadas con este uso. Es decir, tiene que ver con el uso, la portación, la posesión y actividades relacionadas, y sin las cuales es imposible realizar el consumo.

¿Qué sigue en el proceso de los amparos?

Los amparos tendrán que ser revisados, tendrán que pasar por el ojo de otra instancia, en las siguientes semanas sabremos quién va a decir esto, sea un tribunal colegiado o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cuál es la importancia de que se hayan otorgado?

La importancia de esta sentencia es que ni en México ni en el mundo, nunca antes un juez había otorgado un amparo para estas actividades a la cocaína, sí resultan paradigmáticas. Es el primer gran paso para poner en el debate la necesidad de descriminalizar efectiva, no sólo la mariguana, sino de otras drogas. La cocaína es la segunda droga más consumida en México, hablando de drogas consideradas ilícitas, y también es la segunda droga por la que más personas son detenidas y encarceladas por su posesión o transporte.

¿Qué condiciones fueron puestas en el amparo para el consumo de la cocaína?

La sentencia de juez va en el sentido de ordenar a la Cofepris de que se otorgue el permiso a las personas, pero lo que sí te dice es que hay similitudes en los amparos con la marihuana, las circunstancias en las cuales no puedes realizar el consumo.

En ningún momento será para acto de comercio, no se puede vender

No se puede distribuir a título gratuito; es decir, compartir con otras personas que están alrededor.

No se puede manejar vehículos u operar maquinaria pesada o peligrosa.

No se puede consumir en lugares públicos ni en presencia de menores de edad o inducir a personas.

Algo novedoso es que no se puede consumir en el lugar de trabajo, el juez ya está dictando algunas líneas sobre cómo se puede realizar el consumo.

¿En los permisos se toma en cuenta el tema del cultivo o de cómo se adquiere la droga?

El juez no ahonda en cómo se haría el autocultivo pero sí habla de todos los verbos que aluden a las relacionadas con la marihuana. Sin embargo, se tiene que considerar el consumo de la hoja de coca, no se habla de la adquisición de la droga.

¿Y sobre el transporte de la droga hay parámetros?

Identifica que lo que está en Ley General de Salud, es decir, esta permisión que está en la tabla de consumo corresponde a la dosis diaria que 0.5 gramos, medio gramo, que está permitido.

¿Estos amparos son un antecedente para el debate de una ley de drogas o para abrir la caja de Pandora?

Es una droga que está llamando la atención de las autoridades, de jueces y eventualmente del sistema penitenciario, nosotros creemos que es necesario que estos amparos nos permitan iniciar un debate para descriminalizacion de esta droga y otras, y esto está en sintonía con la política de droga del gobierno, porque el Programa Nacional de Desarrollo lo que dice es que es necesario cambiar de enfoque en materia de política de drogas, y hacía allá vamos en coincidencia del gobierno.

¿En qué se diferencia de los casos de permisos de marihuana?

No estamos planeando ir hacia una campaña como en el caso de la cannabis de promover los permisos, porque pues son dos casos, con circunstancias distintas, no sólo jurídicas sino porque creemos que el debate es distinto. La mariguana está más avanzada y no lo hemos hecho con otras drogas, pero creemos que es una oportunidad muy importante para hablar de todas las drogas y muy necesario.

