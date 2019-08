Las demandas de las mujeres que no han sido atendidas por las autoridades

A pesar de que las autoridades capitalinas mostraron apertura a las peticiones de mujeres que han salido a las calles a pronunciarse en contra de la violencia de género que se vive en el país, las 13 demandas de su pliego petitorio no han atendidas en su totalidad y las acciones se han concentrado en la no criminalización de la protesta, así como en no presentar cargos por daños a edificios públicos.

Luego de la presunta responsabilidad de policías capitalinos en casos de violación de mujeres, las manifestantes escribieron un pliego petitorio a las autoridades a través del cual exhortan a crear políticas públicas en materia de género y garantizar justicia para las víctimas.

Si bien hubo un cambio en las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien luego de una protesta en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia local (PGJ CDMX) la calificó como “una provocación”, el discurso y las acciones se han concentrado no criminalizar las protestas y en no abrir carpetas de investigación por los daños a edificios públicos e instalaciones del Metrobús.

Las demandas planteadas por las mujeres en las protestas, dijo, tienen que ser atendidas, pues reconoció que “no hay suficientes políticas, acciones que nos lleven a una Ciudad Segura y una ciudad en donde las mujeres se sientan seguras caminando por la calle, en su trabajo, en la escuela, en el transporte público”.

La mandataria anunció una serie de reuniones con diversos colectivos de mujeres para delinear las acciones de un programa integral de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para las niñas y mujeres.

Sin embargo, el pliego petitorio de las mujeres tiene 13 demandas, de cuales no ha habido pronunciamiento sobre varias de ellas.

-Decretar la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México y todo el país

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló que analizan activar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la capital, así como establecer acciones adicionales.

“Vamos a sentarnos para platicar conjuntamente sobre lo que va a ser esta política pública del Gobierno de la Ciudad de México, en relación a la violencia”, dijo durante participación en la instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.

-Sanción a los actos de filtración de información

A pesar de que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó que las filtraciones de información en casos de violencia contra las mujeres, las revictimiza y las pone en riesgo, la jefa de gobierno nu la PGJ se ha pronunciado al respecto.

-Enjuiciar a los culpables los delitos, acciones de reparación y no repetición y participación social y política de las mujeres en estrategias contra la violencia



Sheinbaum Pardo anunció la creación de un programa integral de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para las niñas y mujeres en coordinación con colectivos de mujeres, especialistas, académicas.

-No criminalización de la protesta social

“La Procuraduría está trabajando en el tema de la agresión a periodistas y en todos los otros casos no vamos a criminalizar la manifestación social. Nos interesa avanzar en un clima de paz, de justicia y donde las mujeres se sientan seguras en nuestra ciudad”, dijo la mandataria capitalina.

-Garantías de seguridad para que las mujeres puedan transitar de manera libre y segura

Sheinbaum reconoció que “no hay suficientes políticas, acciones que nos lleven a una Ciudad Segura y una ciudad en donde las mujeres se sientan seguras caminando por la calle, en su trabajo, en la escuela, en el transporte público” y aseguró que se trabajará en esto.

Sobre el protocolo estricto en el reclutamiento de cuerpos policiales, la investigación de abusos sexuales previos por parte del cuerpo policíaco, que fuerzas militares no se encuentren a cargo de la seguridad pública, transparentar el trabajo del cuerpo judicial, prevenir la violencia de género en todas las instituciones gubernamentales de la capital y la disculpa histórica por los agravios cometidos en contra de los derechos humanos de las mujeres desde su fundación, no ha habido declaraciones de las autoridades.

En su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldó la actitud de la jefa de Gobierno, durante los disturbios de la manifestación feminista del viernes pasado.

“Respaldo la actitud de la jefa de Gobierno, creo que se actuó bien, ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir que hace falta mano dura, porque así son, con todo respeto muy hipócritas, pero no hay que usar la fuerza”, sostuvo.

