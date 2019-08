El Cibernético sería el referí de la pelea entre Adame y Trejo

Aún sin fecha de confirmación para el pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, parece que lo único que se puede asegurar es que habrá un tercero en el ring con mucha lona recorrida.

El referí que se perfila es nada mas y nada menos que El Cibernético, quien ya quiere verlos arriba del ring, para que demuestren de una vez el coraje que se traen o si no, él los golpeará.

"Ya me harté de escuchar sus amenazas. Me encantaría ser réferi de esa pelea, yo seré el que dé inicio a la pelea, estoy aceptando ser réferi, quiero ver que se den con todo. Carlos Trejo trae su moto y dice que es un buey de huevos, que se suba al ring igual el otro. Estoy dispuesto a todo, eso sí, si los dos no se suben, yo les voy a romper su madre", aseguró a TV Notas.

Adame y Trejo, quienes habían acordado enfrentarse el 2 de agosto de 2019, sin embargo, un botellazo al conductor de televisión durante la presentación del combate, obligó a mover todo.

"Se me hace una mamada que se pongan así, por una parte Adame que es marcialista y el otro que le este haciendo al tonto. Uno dice que porque le aventaron una botellita suspende todo y el otro porque lo van a demandar, si se van a romper la madre no debe haber excusas", añadió el luchador.

"Ya traen rencillas de muchos años atrás. Se tiraban mucha calabaza desde entonces, si se traen ganas, que se suban y se arreglen, no se si lo hagan por dinero o porque se odian, me imagino más bien que es mera publicidad", mencionó.

Todo indica que será hasta el 2020 cuando logren subirse al ring. "Sí, eso es lo que no se vale, no estamos en la escuelita, me echo a correr, aquí ya son hombres maduros que tienen que arreglar sus broncas y cuando yo esté de réferi, veremos quién le da a quién", dijo Cibernético.

