Consejos de seguridad para festejar el Día de Muertos

El Día de Muertos es una tradición celebrada por gran parte de los mexicanos. De acuerdo con cifras del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), esta fecha la celebra el 77.4% de los mexicanos, mientras que solo el 22.6% no lo acostumbra.

Las ofrendas (38.5%), la tradición de celebrar la muerte (12.1%), recordar a nuestros seres queridos (10.9%) e ir al panteón (10.7%), son las actividades que los mexicanos consideran las más representativas de la época.

También te puede interesar: Cinco festejos para vivir el Día de Muertos en CDMX

Por ello y con el objetivo de ayudar a la ciudadanía a vivir la fiesta de los Muertos en un entorno de paz y tranquilidad en lugares públicos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones.

Con acciones preventivas se puede reducir la posibilidad de ser víctimas de situaciones riesgosas hasta en un 80%, señaló el presidente de la organización, Salvador Guerrero Ciprés.

Compras en mercados

Lleva únicamente el dinero que planeas gastar

No acudas solo

Evita llevar mochilas o bolsas muy llamativas

Tips para pasar la Fiesta de los Muertos en paz y tranquilidad. / Foto: Consejo Ciudadano

Panteones

Lleva ropa cómoda

Mantente hidratado

Vigila a tus acompañantes (principalmente menores de edad y adultos mayores)

Si consumes alcohol, hazlo de manera responsable

Con acciones preventivas se puede reducir la posibilidad de ser víctimas de situaciones riesgosas. / Foto: Consejo Ciudadano

Pedir calaverita

Planea una ruta

No pierdas de vista a los menores

Utiliza las banquetas

No invadas el rollo vehicular

Transita por lugares iluminados

Revisa que los dulces que reciban no estén abiertos

Con acciones preventivas se puede reducir la posibilidad de ser víctimas de situaciones riesgosas. / Foto: Consejo Ciudadano

Ante cualquier emergencia, puedes acudir a la Línea de Seguridad y el chat de confianza al (55) 5533 5533, donde se brinda apoyo jurídico y psicológico las 24 horas del día.

EN PUBLIMETRO TV: