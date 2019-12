¡Increíble! Gemelos nacen con diferente color de piel

View this post on Instagram

😍 Daniel y David son gemelos idénticos que nacieron en febrero por cesárea en Lagos, Nigeria. Son casi iguales salvo porque David es albino. Stacy y Babajide Omirin, son sus padres, y han subido fotos a su cuenta de Instagram. "Tengo que responder preguntas todo el tiempo cuando salimos. La gente dice: 'Disculpe señora, ¿cuál de los niños es suyo?' Les digo que ambos son míos y la gente me mira como si estuviera bromeando", contó.