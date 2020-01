NASA busca construir casas a base de hongos para los "primeros conquistadores" del planeta Marte

La agencia espacial, NASA, está al frente de una investigación que busca determinar cuál será el material utilizado para la construcción de casas en el planeta Marte.

Los materiales usados normalmente en el planeta Tierra son muy débiles para enfrentar las condiciones del nuevo planeta que explorará el hombre en el futuro.

Es por eso que la solución, de momento, parecen ser los hongos, así lo revela una reciente investigación publicada por la agencia espacial.

De acuerdo al estudio, los hongos vivos podrían ayudar a crear hogares más resistentes y en mucho menos tiempo.

La Nasa tiene entre sus más grandes proyectos visitar el planeta rojo e identificar las condiciones reales de crear allí una civilización.

La discusión científica planteada desde 1950, tendrá su primera exploración no tripulada para mediados de este año donde se enviará un vehículo modelado.

Whenever humanity gets to Mars, we might be living in houses made of fungi! 🍄🍄 Researchers at NASA are looking into mycelia (a mass of nutrient-absorbing underground fungal threads) to help build outposts on the red planet and even the moon. 🌙 pic.twitter.com/JGX1XbpHtu

— Rochester Museum & Science Center (@rocRMSC) January 16, 2020