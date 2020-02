Una semana sin Ingrid Escamilla: el feminicidio que horrorizó a México

View this post on Instagram

En la comunidad de Necaxa Canaditas, en el municipio de Juan Galindo, Puebla; fue despedida por su familia y amigos Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio. Fotografías: @andreslobatoes . . . . . . . . . . #MilenioFotógrafos #MilenioFoto #Fotoperiodismo #photojournalism #feminicidio #NiUnaMenos #VivasLasQueremos #IngridEscamilla #25N #violencia #VíctimasFeminicidio