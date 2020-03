Cómo usar tu tarjeta de crédito durante la crisis del Covid-19

El coronavirus y sus efectos en la economía exigen a los usuarios de tarjetas de crédito aplicar tres reglas básicas: responsabilidad e inteligencia al usarla, planificar tus compras y evitar los tarjetazos.

La economista y analista de crédito, Ana María Cerecedo Aguirre, explicó que el llamado dinero de plástico puede convertirse “una navaja de doble filo” ante la pérdida de ingresos o desempleo que genera la pandemia.

Por un lado, apuntó, los afectados tienen un medio rápido y fácil para comprar alimentos y medicinas; o bien, pagar servicios médicos para atender alguna accidente o la atención hospitalaria de un familiar contagiado de Covid-19.

Pero, advirtió, el uso irresponsable de la tarjeta, las compras por impulso y la falsa creencia de que los bancos van a perdonar las deudas durante la contingencia pueden llevarte a una crisis económica familiar.

“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la semana pasada que los saldos en tarjetas de crédito; así como los préstamos hipotecarios, automotrices y de nómina podrían congelarse hasta por cuatro meses.

“Pero esto no significa que puedes usar tus tarjetas por libre. Debes eliminar las compras innecesarias o por impulso y fijar prioridades de pago: luz, agua, servicio telefónico y alguna emergencia médica o accidente.

“Si no puedes liquidar tus créditos, deberás comunicarte al número de atención a clientes; preguntar qué opciones te ofrece, cuáles son los requisitos y resolver cualquier duda antes de aceptar”, indicó Cerecedo Aguilar.

Tips financieros vs. el coronavirus

Cuartoscuro

Para cumplir con tales objetivos y no caer en insolvencia financiera durante la pandemia del coronavirus, la comparadora de servicios financieros Coru.com te recomienda cinco reglas básicas:

1. Revisa qué tarjetas tienes y para qué son útiles

En esta contingencia, la tarjeta de crédito puede ser de gran utilidad para agilizar tus compras vitales en Internet; y tener un respaldo financiero en caso de emergencias hospitalarias.

2. Conoce tu capacidad de endeudamiento

No comprometas más del 20% o 30% de tus ingresos. Si ganas 10 mil pesos al mes, los pagos y compras no deben superar dos mil o tres mil pesos. De esta manera, no comprometerás los gastos cotidianos como comida, renta y servicios. Tampoco debes ocupar más de 50% de tu línea de crédito.

3. Consulta la tasa de interés de tu tarjeta

En otras palabras, pregunta cuál es el costo de tu crédito. Dependiendo de la tasa de interés aumentará tu monto a pagar. Si crees que en algún momento no podrás liquidar la deuda, busca una tarjeta que ofrezca una tasa de interés baja.

4. Planifica tus compras a meses sin intereses

Después de conocer tu capacidad de pago y ser precavido con la tasa de interés, la clave para no endeudarte es planificar cada compra que vayas a realizar con tarjeta. Trata de usar los meses sin intereses solo para cosas urgentes o que sean duraderas después de pagarlas.

5. Usa tu tarjeta después de la fecha de corte

De esta forma, tendrás alrededor de 50 días para pagar. La fecha de corte es la suma que hace el banco de todos los gastos que hiciste en el mes, para asignarte una fecha de pago. Así, puedes aprovechar todo ese tiempo para ahorrar y pagar a tiempo.

Bancos ofrecen facilidades

Cuartoscuro

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que, durante la contingencia, los bancos ofrecerán a sus clientes:

Suspensión de pagos en créditos o diferimiento parcial de hasta cuatro meses; con la posibilidad de extenderlo a dos meses más.

Los saldos podrán ser congelados con o sin cargo de intereses; de acuerdo a los lineamientos que establezca cada institución financiera.

Los tipos de créditos que aplican para este apoyo son: vivienda con garantía hipotecaria, automotriz, personales, de nómina, tarjeta de crédito y microcréditos.

Así como créditos comerciales de personas morales o personas físicas con actividad empresarial.

Para recibir tales beneficios, los créditos deben estar vigentes y al corriente de pago a hasta el 28 de febrero de 2020.

TAMBIÉN PUEDES LEER