Gobiernos deben apoyar industria aérea: IATA

La industria de la aviación va a ser totalmente distinta a lo que era antes de entrar a la crisis por el Covid-19 debido a que no va haber el número de vuelos, capacidad o la demanda cuando reinicien las operaciones, que pudiera ser en mayo, junio o julio, aseguró un panel de expertos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, mejor conocida como IATA por sus siglas en inglés.

Por esta razón, desde el comienzo de la pandemia mundial que empezó a afectar a América a finales de febrero y principios de marzo, dicho organismo ha solicitado el apoyo gubernamental para ayudar a la industria durante el periodo en que las líneas aéreas no han estado volando para poder asegurarse que cuando haya una reactivación del sistema se tenga el mayor número de ellas en una posición en la que puedan reiniciar.

“Algunos países, muchos países, han tomado las medidas y se posicionan de buena manera para reactivar cuando estén listos. En los países que no ha habido este apoyo del gobierno hay un serio riesgo, primeramente porque las líneas aéreas de ese país van a encontrar una situación muy delicada por lo que aún no van poder comenzar las operaciones y las líneas aéreas internacionales que han superado esta problemática, muy posiblemente no volverán al mercado en el corto o mediano plazo y por esta razón es tan crítico que el gobierno se involucre en estos momentos”, dijo Peter Cerdá, regional vice president, the Americas IATA.

Citó como ejemplo el caso de Air New Zeland en Argentina, que cerrará definitivamente sus operaciones el 30 de junio para reducir gastos, esto, a pesar de proyecciones alentadoras debido a que era la única que unía al país sudamericano en forma directa con Oceanía.

La mayoría de las líneas aéreas solamente tiene fondos para sobrevivir un par de meses. / Dreamstime

Sobre el caso particular de México IATA explicó que durante las últimas tres semanas, la industria y los CEO de líneas aéreas, además de ellos y la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) han estado reuniéndose con el secretario de Comunicaciones y Transportes de una manera más constante.

“Hemos tenido una conversación abierta y muy transparente, productiva para que ellos conozcan cuáles son las necesidades. El gobierno está trabajando con la industria y esperamos que en breve esté en una posición de poder anunciar algunas medidas para ayudar a este sector. Lo que podemos decir de las tres reuniones es que en cada una de ellas las conversaciones se han ido mejorando, así como la transparencia y las oportunidades”, externó un directivo de IATA para rematar que “vemos con buenas probabilidades que el gobierno mexicano sí hará anuncios”.

Sobre el caso de Interjet se limitó a decir que esta ha sido suspendida del Clearing House, que es la Cámara de Compensación de IATA, (un esquema para realizar pagos entre aerolíneas), por razones de no cumplimiento de las regulaciones que aplican a la cámara.

“Interjet sigue siendo miembro de IATA, eso no ha cambiado y simplemente es un componente donde han sido afectados porque no pudieron cumplir con los requisitos establecidos y por eso se tuvo que tomar esta decisión”, finalizó el directivo.

