Playas de Tijuana sorprenden con espectáculo natural

No existe duda de que la naturaleza no deja de sorprender, aún en tiempos de cuarentena. Las playas de Tijuana son una muestra de ello, pues ofrecieron un espectáculo con un fenómeno natural denominado bioluminiscencia, el cual no se veía desde 2018.

La bioluminiscencia es cuando los microorganismos se concentran y producen un tono de azul fluorescente. Incluso, estos organismos son los mismos que ocasionan la marea roja, la cual también se ha presentado en las costas de Tijuana y California.

Playas de Tijuana dan espectáculo de bioluminiscencia.

📽️ Especial pic.twitter.com/2AI8QHlP7j — Librado Herrera (@negrolibra) April 30, 2020

Michael Latz, experto en bioluminiscencia del Instituto de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, explicó en declaraciones publicadas por Notimex, que el fenómeno se está registrando a lo largo de las costa del pacífico y, se debe a la presencia de un microorganismo denominado Lingulodinium polyedra.

Dicho acontecimiento sorprendió a más de uno, pues aunque las playas se encuentran cerradas, pobladores de Tijuana salieron para observar el fenómeno natural, pues no es común vivirlo. La última vez que se presentó fue en las costas de Tijuana y Playas de Rosarito en mayo de 2018.

Este espectáculo natural se suma a los que días atrás se han presentado en algunas playas, tal como fue en Acapulco y Veracruz que, ante la ausencia de miles de turistas, la naturaleza expuso aún más su belleza.